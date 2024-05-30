Ένα απρόσμενο μεν, πολύ όμορφο δε μήνυμα στο αυτοκίνητό του βρήκε ο Τζέριαν Γκραντ!

Ο Αμερικανός γκαρντ δημοσίευσε ένα story, όπου ο φίλος του Παναθηναϊκού γείτονάς του άφησε ένα υπέροχο σημείωμα, ευχαριστώντας τον για την έβδομη Ευρωλίγκα.

«Σε ευχαριστώ για την 7η EuroLeague αδελφέ. Είσαι ο MVP μου. Από ένα γείτονα», ανέφερε το μήνυμά του, που είχε μέσα και αρκετά ζωγραφισμένα τριφύλλια. Ο παίκτης των «πράσινων» πόσταρε το μήνυμα που βρήκε, γράφοντας «η αγάπη δε σταματάει...».

