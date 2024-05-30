Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Είσαι ο MVP μου»: Το μήνυμα αγάπης που δέχτηκε ο Γκραντ από τον γείτονά του

Μήνυμα στο αυτοκίνητό του βρήκε ο Τζέριαν Γκραντ από έναν γείτονα, φίλο του Παναθηναϊκού

Γκραντ

Ένα απρόσμενο μεν, πολύ όμορφο δε μήνυμα στο αυτοκίνητό του βρήκε ο Τζέριαν Γκραντ!

Ο Αμερικανός γκαρντ δημοσίευσε ένα story, όπου ο φίλος του Παναθηναϊκού γείτονάς του άφησε ένα υπέροχο σημείωμα, ευχαριστώντας τον για την έβδομη Ευρωλίγκα.

«Σε ευχαριστώ για την 7η EuroLeague αδελφέ. Είσαι ο MVP μου. Από ένα γείτονα», ανέφερε το μήνυμά του, που είχε μέσα και αρκετά ζωγραφισμένα τριφύλλια. Ο παίκτης των «πράσινων» πόσταρε το μήνυμα που βρήκε, γράφοντας «η αγάπη δε σταματάει...».

Γκραντ

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Euroleague
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark