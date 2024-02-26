Die Arkitekt και Λένα Πλάτωνος συνεργάζονται για το «Mirkhel»: Δείτε το video clip

O Έλληνας techno παραγωγός, Die Arkitekt, επιστρέφει με το «Mirkhel», ένα νέο single, προπομπό του δεύτερου album «The death of Postmodernism», που αναμένεται να κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2024.

Πρώτο δείγμα από τον επερχόμενο δίσκο, είναι το δυναμικό «Μirkhel», μια ηχητική συρραφή και αποδόμηση παλιών χορωδιακών ηχογραφήσεων, που πλαισιώνονται με τα φωνητικά της Λένας Πλάτωνος, κατά τα οποία απαγγέλει τους στίχους του Die Arkitekt:

Η εποχή της περνάει και λιώνει στη γλώσσα

Τη φωτοσυνθέτουν διάττοντα φώτα

Γίνεται στοιχεία που τρέχουν στις φλέβες

Σκόνη που μετράει στα μέτωπα μέρες

Γίνεται αίμα για φωνές δυαδικές

Κεντρί που υφαίνει παρασιτικές αιχμές

Το σύμπαν διαστέλλεται

Ο κόσμος μικραίνει

Η τέχνη πεθαίνει;

Αντλεί έμπνευση για τους στίχους του από την ίδια την Τέχνη ως έννοια και ταυτόχρονα την ακλόνητη ανάγκη των ανθρώπων για καλλιτεχνική έκφραση, που δεν υποχωρεί ποτέ, παρά την αποδόμηση και απαξίωση των τεχνών αλλα και τις μάχες των καλλιτεχνών για επιβίωση.

