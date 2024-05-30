Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, χαιρέτισε σήμερα σε ανοιχτή επιστολή του τους Αμερικανούς φοιτητές που ξεκίνησαν τις φιλοπαλαιστινιακές κινητοποιήσεις σε πολλές πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ, οι οποίες εξαπλώθηκαν σε παγκόσμια κλίμακα, λέγοντας ότι επέλεξαν "τη σωστή πλευρά της Ιστορίας".

Ξεκινώντας στα μέσα Απριλίου από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, το κύμα υπέρ των Παλαιστινίων και κατά του πολέμου, που διεξάγει το Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση μαχητών της στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου, εξαπλώθηκε σε πολλές πανεπιστημιουπόλεις, από την Καλιφόρνια ως τη Νέα Αγγλία, στα βορειοανατολικά, και το νότιο τμήμα των ΗΠΑ.

Οι φοιτητές καταγγέλλουν την στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ στον σύμμαχό τους, το Ισραήλ, και ζητούν από το πανεπιστήμιο στο οποίο φοιτούν να διακόψει κάθε σχέση με εταιρείες που συνδέονται με το Ισραήλ.

"Αγαπητοί νεαροί φοιτητές στις ΗΠΑ! Αυτό είναι το μήνυμά μας συμπάθειας και αλληλεγγύης προς εσάς. Βρισκόσαστε πλέον στην σωστή πλευρά της Ιστορίας", γράφει ο Χαμενεΐ στην επιστολή αυτή που υπεγράφη το Σάββατο, αλλά δημοσιεύτηκε σήμερα στον ιστότοπό του.

Το Ιράν, το οποίο δεν αναγνωρίζει το Ισραήλ, παρουσιάζεται ως ένας από τους βασικούς υποστηρικτές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στον πόλεμο που πυροδότησε η άνευ προηγουμένου επίθεση μαχητών της τον Οκτώβριο στο ισραηλινό έδαφος.

"Ξεκινήσατε έναν έντιμο αγώνα υπό την βάναυση πίεση της κυβέρνησής σας που υπερασπίζεται ανοιχτά το σφετεριστικό και ανελέητο σιωνιστικό καθεστώς (σ.σ.: Ισραήλ)", σημειώνει ο αγιατολάχ.

Οι κινητοποιήσεις στα αμερικανικά πανεπιστήμια εξαπλώθηκαν στη συνέχεια σε πανεπιστημιακά ιδρύματα σε πολλές χώρες, ιδίως στην Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

