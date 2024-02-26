America Ferrera: Θα υποδυθεί την Ana Mendieta στη σειρά «Naked by the Window»

Η Αμέρικα Φερέρα θα είναι εκτελεστική παραγωγός και πρωταγωνίστρια στη σειρά «Naked by the Window», διασκευή του βιβλίου του Ρόμπερτ Κατς, για την Amazon MGM Studios.

Το βιβλίο που κυκλοφόρησε το 1990 αφηγείται την αληθινή ιστορία της πρωτοποριακής Κουβανο-Αμερικανίδας καλλιτέχνιδας Άνα Μεντιέτα, την τρομερή επίδραση της στην καλλιτεχνική σκηνή της Νέας Υόρκης και την αμφιλεγόμενη δίκη του γλύπτη συζύγου της, Καρλ Αντρέ, για τον ξαφνικό και τραγικό θάνατό της.

Η Μεντιέτα θεωρείται από τις σημαντικές Κουβανο- Αμερικανίδες καλλιτέχνιδες της εποχής μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και φημίζεται για το πρωτοποριακό της έργο στους τομείς της παραστατικής τέχνης, της γλυπτικής και της τέχνης τοπίου. Τα έργα της εξετάζουν θέματα ταυτότητας, φεμινισμού και της σχέσης μεταξύ του ανθρώπινου σώματος και της γης.

America Ferrera Set For Series ‘Naked By The Window’ In Development At Amazon MGM Studios https://t.co/T4D6xgNDhZ via @Deadline Plan B Entertainment — LC (@Retracasil) February 24, 2024

Η Μεντιέτα πέθανε το 1985, όταν έπεσε από το διαμέρισμα του Αντρέ στον 34ο όροφο. Ήταν 36 ετών.

Μετά από δίκη χωρίς ενόρκους, ο Καρλ Αντρέ αθωώθηκε για φόνο δευτέρου βαθμού τον Φεβρουάριο του 1988. Η αθώωσή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες στον κόσμο της τέχνης.

Η Τσαρίζ Κάστρο Σμιθ θα γράψει το σενάριο και θα είναι εκτελεστική παραγωγός με την Plan-B Entertainment να συμμετέχει επίσης στην εκτελεστική παραγωγή.

Βραβευμένη με Emmy, Χρυσή Σφαίρα και βραβείο του Σωματείου Ηθοποιών (SAG), η Φερέρα απολαμβάνει αυτό το διάστημα την εκτόξευση στην κορυφή μετά από υποψηφιότητα για Όσκαρ για τον ρόλο της ως Γκλόρια στην ταινία της Warner Bros «Barbie».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.