Το 2023 ήταν για την Ισπανία η δεύτερη πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ από τότε που διατηρούνται αρχεία, αμέσως μετά το 2022, ανακοίνωσε σήμερα η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet).

Η μέση ετήσια θερμοκρασία έφτασε το 2023 τους 15,2 βαθμούς Κελσίου (1,2 βαθμό πάνω από το κανονικό), ενώ στη διάρκεια του έτους αυτού καταγράφηκαν 44 ημέρες απόλυτων ρεκόρ ζέστης, δήλωσε ο Ρουμπέν ντελ Κάμπο, εκπρόσωπος της Aemet στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση της ετήσιας της υπηρεσίας έκθεσης για το κλίμα.

«Πρόκειται για τη δεύτερη συναπτή πιο ζεστή χρονιά» από τότε που διατηρούνται αρχεία, το 1961, μετά το 2022, υπογράμμισε.

«1,2 βαθμός πάνω από το κανονικό μπορεί να μοιάζει λίγο, αλλά (…) για μια ολόκληρη χρονιά είναι πολύ» τόνισε.

Το 2022 η μέση ετήσια θερμοκρασία ξεπέρασε για πρώτη φορά τους 15 βαθμούς Κελσίου, φτάνοντας τους 15,5.

«Η μέση θερμοκρασία έχει αυξηθεί από το 1961 κατά περισσότερο από 1,5 βαθμό Κελσίου στην Ισπανία» και οι δέκα πιο ζεστές χρονιές στη σειρά καταγράφηκαν όλες τον 21ο αιώνα, διευκρίνισε η Aemet.

Ο ντε Κάμπο υπογράμμισε τον «θεμελιώδη» ρόλο που παίζουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη «οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου».

Το 2024 μοιάζει να ακολουθεί την ίδια τάση: ο φετινός Ιανουάριος ήταν στην Ισπανία ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί ποτέ, με τη μέση θερμοκρασία στην ηπειρωτική χώρα να είναι 8,4 βαθμοί Κελσίου. Σε κάποιες περιοχές μάλιστα το θερμόμετρο πλησίασε τους 30 βαθμούς Κελσίου στη διάρκεια πρωτοφανούς κύματος ζέστης, το οποίο η Aemet χαρακτήρισε «ανωμαλία».

Αν και συνηθισμένη στις υψηλές θερμοκρασίες, η Ισπανία είναι αντιμέτωπη με ολοένα και περισσότερα και συχνά επεισόδια ακραίας ζέστης, συχνά εκτός καλοκαιριού, γεγονός που ανησυχεί τους επιστήμονες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.