Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, τραυματίστηκαν τη νύχτα της Τετάρτης κατά τη διάρκεια επίθεσης με πυροβολισμούς κατά τουρκικού εστιατορίου από εν κινήσει μοτοσικλέτα στο ανατολικό Λονδίνο.

Το παιδί νοσηλεύεται σε «σοβαρή κατάσταση», ενώ άγνωστη είναι η κατάσταση των υπολοίπων τραυματιών. Το παιδί και δύο από τους ενήλικους τραυματίες είναι μέλη της ίδιας οικογένειας.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν πώς οι θαμώνες του εστιατορίου Evin χρειάστηκε να καλυφθούν κάτω από τραπέζια και πίσω από καρέκλες για να αποφύγουν τα πυρά.

Αδιευκρίνιστο παραμένει αν οι τραυματίες ήταν πελάτες του εστιατορίου ή αν βρέθηκαν έξω από το κατάστημα τη λάθος στιγμή.

Το εστιατόριο παραμένει αποκλεισμένο καθώς η σήμανση συνεχίζει την έρευνα.

