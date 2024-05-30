Ο Justin Bieber χάρισε στη σύζυγό του, Hailey Bieber, ένα τεράστιο διαμαντένιο δαχτυλίδι για την ανανέωση του όρκου τους. Το ζευγάρι ανανέωσε τους όρκους του στη Χαβάη μέσα στον Μάιο και εκεί αποκάλυψε ότι η Hailey είναι έγκυος.

Το 27χρονο μοντέλο ανακοίνωσε τα χαρμόσυνα νέα μαζί με τον σύζυγό της, με ένα πανέμορφο βίντεο που τη δείχνει να ακουμπά την κοιλιά της, φορώντας ένα νυφικό από τον Anthony Vaccarello, συνδυασμένο με ένα πέπλο.

Ο Justin και η Hailey γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 2009 από τον πατέρα της Hailey, Stephen Baldwin, στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του Justin, «Never Say Never». Στη συνέχεια, το ζευγάρι είχε μια σύντομη περιπέτεια το 2016, εν μέσω ενός διαλείμματος στο «on/off» δεκαετές ειδύλλιο του με τη Selena Gomez. Όταν αυτός και η 31χρονη καλλιτέχνιδα χώρισαν τον Μάιο του 2018, ο Justin έπεσε στην αγκαλιά της Hailey και έκτοτε είναι αχώριστοι. Το ζευγάρι έχει μιλήσει με ειλικρίνεια για τη σχέση του όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του πολύ δύσκολου πρώτου έτους του γάμου τους.

Πηγή: skai.gr

