Η Ουκρανία δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ιταλικά όπλα σε ρωσικό έδαφος, δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών.
Η Ιταλία δεν θα στείλει ποτέ κανένα στρατό στην Ουκρανία και όποια όπλα έχει προμηθεύσει στο Κίεβο, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε ρωσικό έδαφος, δήλωσε την Πέμπτη ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.
«Όλα τα όπλα που φεύγουν από την Ιταλία προς την Ουκρανία, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν εντός της Ουκρανίας» είπε ο Ταγιάνι σε τηλεοπτική συνέντευξη στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RAI.
Υπό την πρωθυπουργία Μελόνι, η Ιταλία ήταν ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας, αλλά η Ρώμη δεν αποκάλυψε ποτέ λεπτομέρειες σχετικά με τη στρατιωτική της βοήθεια.
- Επιλέξατε «τη σωστή πλευρά της Ιστορίας» λέει ο Χαμενεΐ, εξαίροντας τις φιλοπαλαιστινιακές κινητοποιήσεις των φοιτητών στις ΗΠΑ
- Το 2023 ήταν η δεύτερη πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία, μετά το 2022
- Ιστορική ήττα για το κόμμα του Μαντέλα στη Νότια Αφρική - Μετά από 30 χρόνια το Εθνικό Αφρικανικό Κονγκρέσο χάνει την πλειοψηφία
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.