Η Ουκρανία δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ιταλικά όπλα σε ρωσικό έδαφος, δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών.

Η Ιταλία δεν θα στείλει ποτέ κανένα στρατό στην Ουκρανία και όποια όπλα έχει προμηθεύσει στο Κίεβο, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε ρωσικό έδαφος, δήλωσε την Πέμπτη ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

«Όλα τα όπλα που φεύγουν από την Ιταλία προς την Ουκρανία, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν εντός της Ουκρανίας» είπε ο Ταγιάνι σε τηλεοπτική συνέντευξη στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RAI.

Υπό την πρωθυπουργία Μελόνι, η Ιταλία ήταν ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας, αλλά η Ρώμη δεν αποκάλυψε ποτέ λεπτομέρειες σχετικά με τη στρατιωτική της βοήθεια.

Πηγή: skai.gr

