Γκάνος για Rob: «Σε πληγώνει όταν σε παίρνουν στην πλάκα και σε χλευάζουν»

Για τον παίκτη- μασκότ της αντίπαλης ομάδας, τον Rob, μίλησε στο αποψινό επεισόδιο του Survivor στον Σκάι ο Νίκος Γκάνος από την κόκκινη ομάδα.
«Σε πληγώνει όταν σε παίρνουν στην πλάκα και σε χλευάζουν», σχολίασε χαρακτηριστικά εξηγώντας πως στο συμβούλιο ψηφίστηκε ο Rob, γεγονός που δεν περίμενε καθώς ο παίκτης είχε ψηφιστεί άλλες τρεις φορές.
«Νομίζω ότι η ομάδα του Rob τον έχει ως λίγο πιο χαβαλέ» είπε προσθέτοντας πως τον παίρνουν λίγο περισσότερο στην πλάκα επειδή οι νίκες του δεν είναι αρκετές.
Παρατήρησε πως συχνά οι συμπαίκτες του γελούν μαζί του και παρόλο που κι αυτός γελά, κάνοντας αυτοσαρκασμό σίγουρα κάπου θα επηρεάζεται αρνητικά από την συνθήκη αυτή.
