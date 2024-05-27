Η επαναφορά στο προσκήνιο του τραυματισμού του Φάνη και η πεσμένη ψυχολογία του εχθές κινητοποίησε όλους τους Survivors που στάθηκαν στο πλευρό του για να του δώσουν δύναμη. Σήμερα όμως είναι μία άλλη μέρα…

Δείτε το trailer:

Ο στίβος για το δεύτερο αγώνισμα ασυλίας είναι έτοιμος και περιμένει τους Μπλε και τους Κόκκινους για μία ακόμα συγκλονιστική αναμέτρηση.

Η κίνηση του Φάνη να τοποθετήσει τους στόχους των Μπλε βρίσκει αντίθετους τους Κόκκινους που αντιδρούν λέγοντας πως προσπαθεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα με αυτή του την κίνηση.

Η ένταση την ώρα του αγωνίσματος μεταφέρεται και στο Συμβούλιο του νησιού με τον Φάνη να μη δέχεται τις όποιες κατηγορίες περί κλεψιάς στο αγώνισμα από τους Κόκκινους…

SURVIVOR

Κυριακή έως Πέμπτη

στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

