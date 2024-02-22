Λογαριασμός
Survivor 2024: Αποχώρησε ο Νίκος Γκάνος - Σοκ με τη δεύτερη αναγκαστική αποχώρηση - Δείτε βίντεο

Προτού ξεκινήσει όμως η μονομαχία, οι Διάσημοι υπέστησαν ακόμα ένα σοκ

Survivor

Η δεύτερη μονομαχία έμελλε να είναι και φαρμακερή για τον Νίκο Γκάνο. Ο τραγουδιστής την προηγούμενη φορά είχε επιβιώσει απέναντι στον Παύλο Παπαδόπουλο. 


Όπως τότε, έτσι και τώρα, ο Νίκος Γάνος βρέθηκε υποψήφιος κατόπιν υπόδειξης του μπλε MVP. Ο παίκτης δεν κατάφερε να όμως να κερδίσει τον Θοδωρή Τουρκογιώργο. 

Μεγάλη ήταν η συγκίνηση για Μαρία Αντωνά και Ασημίνα Χατζηανδρέου, όταν κατάλαβαν ότι ο φίλος τους αποχωρεί. Ο τραγουδιστής φαινόταν πιο ψύχραιμος από τις παίκτριες. 

Προτού ξεκινήσει όμως η μονομαχία, οι Διάσημοι υπέστησαν ακόμα ένα σοκ. Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε ότι η Όλγα Πηλιάκη που τον τελευταίο καιρό βρισκόταν στο νοσοκομείο, αποχωρεί για λόγους υγείας από το παιχνίδι. 


 

Πηγή: skai.gr

