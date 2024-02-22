Η δεύτερη μονομαχία έμελλε να είναι και φαρμακερή για τον Νίκο Γκάνο. Ο τραγουδιστής την προηγούμενη φορά είχε επιβιώσει απέναντι στον Παύλο Παπαδόπουλο.



Όπως τότε, έτσι και τώρα, ο Νίκος Γάνος βρέθηκε υποψήφιος κατόπιν υπόδειξης του μπλε MVP. Ο παίκτης δεν κατάφερε να όμως να κερδίσει τον Θοδωρή Τουρκογιώργο.

Μεγάλη ήταν η συγκίνηση για Μαρία Αντωνά και Ασημίνα Χατζηανδρέου, όταν κατάλαβαν ότι ο φίλος τους αποχωρεί. Ο τραγουδιστής φαινόταν πιο ψύχραιμος από τις παίκτριες.

Προτού ξεκινήσει όμως η μονομαχία, οι Διάσημοι υπέστησαν ακόμα ένα σοκ. Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε ότι η Όλγα Πηλιάκη που τον τελευταίο καιρό βρισκόταν στο νοσοκομείο, αποχωρεί για λόγους υγείας από το παιχνίδι.





Πηγή: skai.gr

