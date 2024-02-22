Η δεύτερη μονομαχία έμελλε να είναι και φαρμακερή για τον Νίκο Γκάνο. Ο τραγουδιστής την προηγούμενη φορά είχε επιβιώσει απέναντι στον Παύλο Παπαδόπουλο.
Όπως τότε, έτσι και τώρα, ο Νίκος Γάνος βρέθηκε υποψήφιος κατόπιν υπόδειξης του μπλε MVP. Ο παίκτης δεν κατάφερε να όμως να κερδίσει τον Θοδωρή Τουρκογιώργο.
Μεγάλη ήταν η συγκίνηση για Μαρία Αντωνά και Ασημίνα Χατζηανδρέου, όταν κατάλαβαν ότι ο φίλος τους αποχωρεί. Ο τραγουδιστής φαινόταν πιο ψύχραιμος από τις παίκτριες.
Προτού ξεκινήσει όμως η μονομαχία, οι Διάσημοι υπέστησαν ακόμα ένα σοκ. Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε ότι η Όλγα Πηλιάκη που τον τελευταίο καιρό βρισκόταν στο νοσοκομείο, αποχωρεί για λόγους υγείας από το παιχνίδι.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.