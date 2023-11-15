Λογαριασμός
Steve Carell: Θα κάνει το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ

Στην παράσταση θα συμμετάσχουν πολλά κινηματογραφικά αστέρια 

Ο Steve Carell

Ο Στιβ Καρέλ θα κάνει το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ παίζοντας τον ομώνυμο χαρακτήρα σε μια αναβίωση του «Θείου Βάνια» του Άντον Τσέχοφ. Η παραγωγή, η οποία θα παρουσιαστεί στο θέατρο Vivian Beaumont του Lincoln Center, θα ξεκινήσει τις πρόβες στις 2 Απριλίου 2024 και θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Απριλίου 2024.

Στην παράσταση θα συμμετάσχουν πολλά κινηματογραφικά αστέρια, μεταξύ των οποίων, οι Ουίλιαμ Τζάκσον Χάρπερ, Άλφρεντ Μολίνα, Άλισον Πιν, Μία Κάτιγκμπακ, Ανίκα Νόνι Ρόουζ και Τζέιν Χάυντισελ. Η πλήρης σύνθεση του θιάσου θα ανακοινωθεί σύντομα, ενώ τη σκηνοθεσία της παράστασης έχει αναλάβει η Λίλα Νόιγκεμπαουερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

