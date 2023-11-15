Steve Carell: Θα κάνει το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ

Ο Στιβ Καρέλ θα κάνει το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ παίζοντας τον ομώνυμο χαρακτήρα σε μια αναβίωση του «Θείου Βάνια» του Άντον Τσέχοφ. Η παραγωγή, η οποία θα παρουσιαστεί στο θέατρο Vivian Beaumont του Lincoln Center, θα ξεκινήσει τις πρόβες στις 2 Απριλίου 2024 και θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Απριλίου 2024.

Steve Carell to make his Broadway debut as Uncle Vanya in April. The starry production, based on a new translation by Heidi Schreck, will also feature Alison Pill, William Jackson Harper, Alfred Molina and Anika Noni Rose. https://t.co/IKPXDKeW43 November 14, 2023

Στην παράσταση θα συμμετάσχουν πολλά κινηματογραφικά αστέρια, μεταξύ των οποίων, οι Ουίλιαμ Τζάκσον Χάρπερ, Άλφρεντ Μολίνα, Άλισον Πιν, Μία Κάτιγκμπακ, Ανίκα Νόνι Ρόουζ και Τζέιν Χάυντισελ. Η πλήρης σύνθεση του θιάσου θα ανακοινωθεί σύντομα, ενώ τη σκηνοθεσία της παράστασης έχει αναλάβει η Λίλα Νόιγκεμπαουερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

