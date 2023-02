Star Trek Picard: Ένα τελευταίο(;) ταξίδι για τον Πικάρντ και τη θρυλική ομάδα του - Τρέιλερ

O Βρετανός ηθοποιός Πάτρικ Στιούαρτ επιστρέφει στον ρόλο του πιο αγαπημένου κυβερνήτη του Εντερπράιζ μετά τον Τζέιμς Τ. Κερκ του Γουίλιαμ Σάτνερ

Το πολυαναμενόμενο τελευταίο(;) ταξίδι του Ζαν Λικ Πικάρντ και της θρυλικής ομάδας του Star Trek: The Next Generation μετά από τόσες δεκαετίες είναι γεγονός.



O Βρετανός ηθοποιός Πάτρικ Στιούαρτ επιστρέφει στον ρόλο του πιο αγαπημένου κυβερνήτη του Εντερπράιζ μετά τον Τζέιμς Τ. Κερκ του Γουίλιαμ Σάτνερ.



Η Paramount Plus κυκλοφόρησε, το νέο τρέιλερ για την τελευταία σεζόν του Star Trek: Picard, που «υπόσχεται» ότι στα 10 αυτά επεισόδια το Σταρ Τρεκ θα επιστρέψει στις «ρίζες» του, λιγότερο σκοτεινό, γεμάτο περιπέτεια, χιούμορ, και εντυπωσιακή δράση στο εμβληματικό USS Enterpise.



Στην τελευταία σεζόν ο Πικάρντ και η παρέα του καλούνται να αντιμετωπίσουν μια νέα μεγάλη πρόκληση, μια απειλή κατά της Γης και της Ομοσπονδίας.



Τον Πικάρντ πλαισιώνουν, μεταξύ άλλων, ο Τζόναθαν Φρέικς (Γουίλ Ράικερ), ΛεΒαρ Μπάρτον (Τζόρντι Λα Φόρζ), Μάικλ Ντορν (Γουόρφ), Γκέιτς ΜακΦάντεν (Μπέβερλι Κράσερ), Μαρίνα Σίρτις (Ντιάνα Τρόι) και Μπρεντ Σπίνερ (Λορ). Επίσης και σε αυτή τη σεζόν κυρίαρχο ρόλο παίζει και η Seven of Nine της Tζέρι Ράιαν.

