Sofia Coppola: Χειροκροτήθηκε για 7 λεπτά στη Βενετία - Η Πρισίλα Πρίσλεϊ βούρκωσε Ψυχαγωγία 14:15, 05.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

196

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η νέα ταινία της Sofia Coppola με θέμα την θυελλώδη σχέση των Elvis και Priscilla Presley έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας, λαμβάνοντας ένα θερμό χειροκρότημα, που άφησε την Πρισίλα φανερά συγκινημένη