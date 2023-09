Adam Driver: Καταχειροκροτήθηκε για 6 λεπτά στο Φεστιβάλ Βενετίας - Δείτε το video

Your browser does not support the audio element.

Το βράδυ της Πέμπτης στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, έκανε πρεμιέρα η νέα ταινία του Michael Mann, με τον Adam Driver να συγκλονίζει ως ο Έντζο Φεράρι