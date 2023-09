Φεστιβάλ Βενετίας: Παγκόσμια πρεμιέρα για την ταινία «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου - Έναρξη με.. λιγότερη λάμψη Ψυχαγωγία 09:37, 01.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

68

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το «Poor Things» συμμετέχει στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα διεκδικώντας, μαζί με άλλες 22 ταινίες, το μεγάλο βραβείο της διοργάνωσης