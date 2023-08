«Sly»: Με το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Sylvester Stallone θα κλείσει η αυλαία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο Ψυχαγωγία 11:21, 09.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

70

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η ταινία θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 16 Σεπτεμβρίου στο Roy Thomson Hall