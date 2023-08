Adam Devine: Οι ταινίες με υπερήρωες κατέστρεψαν τις κωμωδίες

Ο Άνταμ Ντεβάιν εμφανίστηκε στο podcast του Θίο Φον, «This Past Weekend», κατά τη διάρκεια της περιοδείας του για το «The Out-Laws» του Netflix και μοιράστηκε τη θεωρία του ότι οι ταινίες της Marvel και άλλες ταινίες υπερηρώων «σκότωσαν» την παραδοσιακή κωμωδία του Χόλιγουντ.

Ο ηθοποιός είπε ότι επειδή οι ταινίες της Marvel βασίζονται τόσο πολύ στο χιούμορ (βλ. τα franchise «Ant-Man» και «Guardians of the Galaxy», για παράδειγμα), κατέληξαν να γίνουν οι νέες de facto κωμικές ταινίες του Χόλιγουντ.

Adam Devine Says Marvel Movies 'Ruined Comedies': They 'Makes Those Movies Kind of Funny,' But 'It's Not Real Comedy' https://t.co/to96MZLbMa