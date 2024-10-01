Οι θαυμαστές των Simpsons έμειναν να ξύνουν τα κεφάλια τους μετά την προβολή του αγαπημένου καρτούν την Κυριακή που φαινόταν να είναι το «φινάλε της σειράς».

Το επεισόδιο της σεζόν 36, με τίτλο Bart's Birthday, πλαισιώθηκε ως «ειδική παρουσίαση της Fox», με τον πρώην συγγραφέα Conan O'Brien να διοργανώνει ένα γκαλά που μοιάζει με Όσκαρ για την αποστολή της κωμικής σειράς.

«Είναι μεγάλη τιμή να είμαι μαζί σας για το φινάλε της σειράς των Simpsons», είπε ο O'Brien. «Λοιπόν, είναι αλήθεια. Η Fox αποφάσισε να τελειώσει τους Simpsons. Αυτή η παράσταση ήταν ένα τόσο ξεχωριστό μέρος της πρώιμης καριέρας μου, οπότε το να είμαι εδώ σημαίνει πολλά για μένα».

«Περιμένετε, περιμένετε το τελικό του Simpsons SERIES WTFFFFFF», δημοσίευσε ένας στο X, ενώ ένας άλλος μοιράστηκε, «Δεν έχω παρακολουθήσει ένα νέο επεισόδιο των Simpsons εδώ και περίπου 24 χρόνια, αλλά είναι σουρεαλιστικό να βλέπω το φινάλε της σειράς αυτή τη στιγμή».

Το επεισόδιο της σεζόν 36, με τίτλο Bart's Birthday, πλαισιώθηκε ως «ειδική παρουσίαση της Fox», με τον πρώην συγγραφέα Conan O'Brien να διοργανώνει ένα γκαλά που μοιάζει με Όσκαρ για την αποστολή της κωμικής σειράς.

«Είναι μεγάλη τιμή να είμαι μαζί σας για το φινάλε της σειράς των Simpsons», είπε ο κινούμενος O'Brien. «Λοιπόν, είναι αλήθεια. Η Fox αποφάσισε να τελειώσει τους Simpsons. Αυτή η παράσταση ήταν ένα τόσο ξεχωριστό μέρος της πρώιμης καριέρας μου, οπότε το να είμαι εδώ σημαίνει τον κόσμο για μένα».

Στη συνέχεια, μοιράστηκε αποσπάσματα από αυτό που ισχυρίστηκε ότι ήταν απόπειρες χωρίς προβολή στο φινάλε της σειράς, με αποτέλεσμα οι θεατές να συρρέουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσουν τη σύγχυση και την οργή τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.