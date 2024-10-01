Η Στρατούλα και ο Λευτέρης κατάφεραν, στο προηγούμενο επεισόδιο, να «εκτοπίσουν» από την κουζίνα της Μαμάς το αήττητο ζευγάρι με τις έξι νίκες. Σήμερα, συναντούν ξανά τον Μάρκο και αντιμετωπίζουν άλλο ένα αγαπημένο ζευγάρι, τη Δέσποινα και τον Γιώργο.

Δείτε το trailer:

Η Στρατούλα, πριν τη μαγειρική, εκμυστηρεύεται στον Μάρκο τι είναι αυτό που την τράβηξε στον Λευτέρη και ο ίδιος με τη σειρά του αφηγείται τα ευτράπελα της δουλειάς του. Αυτή τη φορά, βάζουν τα δυνατά τους και μαγειρεύουν «Μπουκίτσες μοσχαριού με κοφτό μακαρονάκι και σαλάτα λάχανο καρότο». Θα αποδειχθεί και αυτή η προσπάθεια νικητήρια ή θα τους κόψει τη φόρα ο Έκτορας;

Η Δέσποινα και ο Γιώργος διηγούνται τη γνωριμία τους και την 17χρονη κοινή πορεία τους ως ζευγάρι. Στη συνέχεια, η Δέσποινα βάζει τον Γιώργο στην κουζίνα και του ζητά να μαγειρέψει ένα πρωτότυπο πιάτο - «Ψαροκεφτέδες με πατατοσαλάτα». Οι αργοί ρυθμοί του Γιώργου όμως, βάζουν σε κίνδυνο τη συνταγή. Θα προλάβουν να στήσουν πιάτο και να ικανοποιήσουν γευστικά τον σεφ της εκπομπής;

