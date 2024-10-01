Παπαρίζου- Μαυρίδης: 13 χρόνια μετά τον χωρισμό τους η δικαστική διαμάχη τους για το σπίτι έληξε υπέρ της

Η Έλενα Παπαρίζου και ο Τόνυ Μαυρίδης υπήρξαν ζευγάρι αλλά και συνεργάτες για 12 χρόνια ως και το 2011 που ο χωρισμός τους έπεσε σαν βόμβα στον καλλιτεχνικό χώρο.

Και δεν ήταν ένας ήπιος χωρισμός κι ας διαρρέαν το πρώτο διάστημα και οι δύο πλευρές πως δεν έγινε κάτι σημαντικά και υπήρξε η φθορά του χρόνου.

Στη συνέχεια τα πάντα διαψεύστηκαν μόλις έναν χρόνο μετά όταν έγινε γνωστό πως υπάρχει διαμάχη ανάμεσά τους για το κοινό τους σπίτι και κορυφώθηκαν πέντε χρόνια μετά τον χωρισμό τους, δηλαδή το 2016 όταν πλέον ξεκίνησε η ανταλλαγή εξωδίκων και στη συνέχεια η δικαστική τους διαμάχη για το ακίνητο.

Το υπερπολυτελέστατο σπίτι στη Γλυφάδα, έκτασης 183 τ.μ., που απέκτησαν από κοινού και εξ’ αδιαιρέτου το 2006, με δάνειο 520.000 ευρώ.

