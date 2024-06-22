Η απεικόνιση ενός αγαπημένου χαρακτήρα «Simpsons» ανακαλύφθηκε μέσα σε μια αιγυπτιακή μούμια 3.500 ετών.

Οι αρχαιολόγοι, σύμφωνα με τη ΜailOnline, βρήκαν στο εσωτερικό καπάκι ενός φέρετρου, ένα σχέδιο μιας γυναίκας με κίτρινο χρώμα με ένα μακρύ, πράσινο ρούχο με μπλε μαλλιά σε σχήμα ορθογώνιου, παρόμοιο με την εμφάνιση της Marge Simpson.

Marge Simpson

Η φωτογραφία του αρχαίου φέρετρου κοινοποιήθηκε πρόσφατα στο Reddit όπου προκάλεσε ενθουσιασμό από τους ανθρώπους της πλατφόρμας και ρώτησαν «Marge;». Αστειεύτηκαν, μάλιστα, ότι «η Αίγυπτος προέβλεψε τους Simpsons».

Ενώ η εικόνα έχει μια εντυπωσιακή ομοιότητα με τον χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων, οι ειδικοί πιστεύουν ότι απεικονίζει τη γυναίκα που είναι θαμμένη στο φέρετρο, την ώρα που ταξίδευε στη μετά θάνατον ζωή.

Το αιγυπτιακό φέρετρο περιείχε τα μουμιοποιημένα λείψανα της Tadi Ist, της κόρης του αρχιερέα του El-Ashmunein, μιας πόλης που βρίσκεται στη δυτική όχθη του ποταμού Νείλου και 27 μίλια νότια από το σημείο, όπου ήταν θαμμένη, στη Minya.

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν το φέρετρο στις αρχές του 2023 και βρήκαν το σχέδιο που έμοιαζε με τη Marge Simpson στο εσωτερικό του καπακιού που περιβαλλόταν από μια ντουζίνα αρχιέρειες που αντιπροσώπευαν τις 12 ώρες της ημέρας.

Οι «Simpsons» προβλέπουν το μέλλον

Για χρόνια, οι άνθρωποι λένε ότι η σειρά «Simpsons» προβλέπει μελλοντικά γεγονότα συχνά αναφέροντας το επεισόδιο του 1992 που προέβλεψε τη νίκη της Ουάσιγκτον επί των Buffalo Bills στο Super Bowl VXVI και ένα επεισόδιο του 2000 που έδειχνε τον Ντόναλντ Τραμπ ως πρόεδρο.

Το 1990, οι «Simpsons» προέβλεψαν τη λογοκρισία του Ντέιβιντ του Μιχαήλ Άγγελου, η οποία καρποφόρησε πέρυσι, όταν μια διευθύντρια της Φλόριντα αναγκάστηκε να παραιτηθεί για παράπονα για ένα μάθημα όπου έδειξε το άγαλμα.

Ένα άτομο σχολίασε στο Reddit ότι το σχέδιο του φέρετρου είναι «η μόνη τεκμηριωμένη στιγμή στην ιστορία όπου οι Simpsons δεν το έκαναν πρώτοι».

