H Τσόι Σουν Χουά δεν κατάφερε να γίνει η γηραιότερη συμμετέχουσα στoν διαγωνισμό Μις Υφήλιος που θα πραγματοποιηθεί φέτος στο Μεξικό.

Η 81χρονη συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία ξεκίνησε το μόντελινγκ πριν από δέκα χρόνια, έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση ντυμένη με ένα λευκό φόρεμα ανάμεσα σε 31 διαγωνιζόμενες στη σκηνή του ετήσιου διαγωνισμού «Miss Universe Korea» σε κεντρικό ξενοδοχείο της Σεούλ.

Παρόλο που δεν κατάφερε να φορέσει το στέμμα, απέσπασε το βραβείο της «πιο καλοντυμένης». Η φοιτήτρια σε σχολή μόδας Χαν Άριελ κέρδισε τον διαγωνισμό και θα εκπροσωπήσει τη Νότια Κορέα στον τελικό τον Νοέμβριο.

«Ακόμη και σε αυτή την ηλικία, είχα το θάρρος να αρπάξω μια ευκαιρία και να αναλάβω την πρόκληση» δήλωσε στο Associated Press η Τσόι Σουν Χουά.

«Θέλω να δείξω ότι μπορούμε να ζούμε υγιείς ακόμα και σε προχωρημένη ηλικία και να βρίσκουμε τη χαρά στη ζωή όταν ανακαλύπτουμε πράγματα που θέλουμε να κάνουμε, προκαλώντας τον εαυτό μας να πετύχουμε το όνειρο».

Από φέτος, ο Οργανισμός Μις Υφήλιος αποφάσισε να καταργήσει το ανώτατο ηλικιακό όριο συμμετοχής, που ήταν τα 28 έτη. Πλέον, κάθε γυναίκα άνω των 18 ετών, ανεξαρτήτως ηλικίας, μπορεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό, ανοίγοντας τον δρόμο για μεγαλύτερη συμμετοχή και αναδεικνύοντας την ομορφιά και την αυτοπεποίθηση σε όλες τις ηλικίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

