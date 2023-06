«Sex and the City»: Όλα όσα θα δούμε στη νέα σεζόν...«And Just Like That»

«Δεν προχωράς επειδή είσαι έτοιμος. Προχωράς γιατί έχεις ξεπεράσει αυτό που ήσουν», λέει η Carrie στην αρχή του πολυαναμενόμενου τρέιλερ της δεύτερης σεζόν.

Μια σειρά απο συναρπαστικά γεγονότα και ανατροπές έρχονται για τα μάτια του κοινού της δεύτερης και πολυαναμενόμενης σεζόν της σειράς «Sex and The City/ And Just Like That» της HBO Max.

Η εμβληματική Carrie Bradshaw- κατά κόσμο Sarah Jessica Parker, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον ξαφνικό ξάνατο του Mister Big (Chris Noth) και να συνεχίσει τη ζωή της.

Στο πλευρό της είναι πάντα οι κολλητές της τη Miranda Hobbes και Charlotte York, τις οποίες και ενσαρκώνουν οι Cynthia Nixon και Kristin Davis.

Η σεζόν θα αποτελείται από έντεκα επεισόδια και θα κάνει πρεμιέρα στις 22 Ιουνίου.

Σύμφωνα με το "Hollywood Reporter", στο πρώτο τρέιλερ της σειράς "And Just Like That", δεν παρουσιάζεται πάντως κανένα στοιχείο που να αποκαλύπτει την πολυαναμενόμενη εμφάνιση της Kim Cattrall στον αξέχαστο ρόλο της Samantha Jones, μια είδηση που ανακοινώθηκε λίγες ώρες πριν την κυκλοφορία του.

Οι Σαρίτα Τσάντχερι, Νικόλ Άρι Πάρκερ και Κάρεν Πίτμαν επιστρέφουν στους ρόλους τους μαζί με τους Ντέιβιντ Άιγκενμπεργκ, Μάριο Καντόν, Έβαν Χάντλερ και Νίαλ Κάνινγκχαμ.

Η Κιμ Κατράλ αναμένεται να εμφανιστεί πάντως σε μια σκηνή της επερχόμενης δεύτερης σεζόν του reboot του «Sex and the City», έχοντας μια τηλεφωνική συνομιλία με την Κάρι Μπράντσο σύμφωνα με πληροφορίες του Variety που αναδημοσιεύουν οι Times.

Η απουσία της Κατράλ αποτέλεσε ένα από τα θέματα της πρώτης σεζόν του revival, η οποία τελείωσε με την Κάρι και τη Σαμάνθα να κάνουν σχέδια μέσω μηνυμάτων για να συμφιλιωθούν.

Στη σειρά μπήκαν νέοι χαρακτήρες, αν και οι αντιδράσεις από κριτικούς και θαυμαστές υπήρξαν χλιαρές.

Οι ίδιες πληροφορίες πάντως έκαναν λόγο εντυπωσιακό φινάλε της σεζόν με την αγαπημένη Σαμάνθα να εμφανίζεται κανονικότατα, είδήση που επιβεβαιώθηκε από το δίκτυο Max επιβεβαίωσε με μία ανάρτηση στο twitter που έγραφε «Αποκαλύφθηκε το μυστικό».

Όπως συνοψίζει πάντως η Vogue όπως στην πρώτη έτσι και στην δεύτερη σεζόν, τα κύρια σημεία της πλοκής του And Just Like That Season 2 θα κρατηθούν κρυφά μέχρι την κυκλοφορία, αλλά αυτό δεν εμποδίζει τους θαυμαστές να κάνουν εικασίες για το τι θα μπορούσε να εκτυλιχθεί στα επεισόδια.

Εξάλλου στο φινάλε της πρώτης σεζόν, βλέπουμε την Carrie να εργάζεται πάνω στα podcast με συμβουλές, μετά το τέλος του «X, Y, and Me» υπό την καθοδήγηση Che Diaz.

Θα συνεχίσει η Carrie να «μεταλαμπαδεύει» τη σοφία της, θα συνεχίσει ο Franklyn να είναι παραγωγός της σειράς της; Θα προχωρήσουν επιτέλους σε σχέση ή θα γυρίσει στο συναισθηματικά καταστροφικό της παρελθόν και στην αγκαλιά Aidan;

Και τι γίνεται με Τσε και Μιράντα, αφού η τελευταία αποφάσισε να εγκαταλείψει την άκρως ανταγωνιστική καλοκαιρινή πρακτική εργασία της για να πάει στο Λος Άντζελες;

Πηγή: skai.gr

