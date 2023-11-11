Το Σαββατοκύριακο είναι η ευκαιρία γονείς και παιδιά να έρθουν κοντά και να μοιραστούν στιγμές χαράς και ξενοιασιάς. Ακολουθούν μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες πολιτιστικές εκδηλώσεις στην πόλη και το διαδίκτυο για να περάσετε δημιουργικές ώρες με την οικογένειά σας το Σαββατοκύριακο 11-12 Νοεμβρίου.

Θέατρο

«ΠΟΥΠΟΥΛΑpp», των Άγγελου Αγγέλου – Έμης Σίνη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Το νέο θεατρικό έργο για παιδιά της ομάδας Κοπέρνικος, με τον πρωτότυπο τίτλο: «ΠΟΥΠΟΥΛΑpp», κάνει πρεμιέρα τον Νοέμβριο στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Στο επίκεντρο της ιστορίας του, οι ανθρώπινες σχέσεις στη σύγχρονη εποχή, η δυσκολία συνεννόησης και κατανόησης ανάμεσα στους ενήλικες και τα παιδιά, μέσα σε μια καθημερινότητα με οθόνες που πρέπει να κλείσουν, όρια που πρέπει να μπουν, αλλά και αυτιά, που πρέπει να ακούσουν και να καταλάβουν. Μια ιστορία μυστηρίου και ένα περιπετειώδες κυνήγι διαμαντιών, που μας κάνει να αναλογιστούμε τί είναι πραγματικά πολύτιμο για εμάς. *Σκηνοθεσία: Φοίβος Συμεωνίδης.

Παίζουν: Αφροδίτη Κλεοβούλου, Αναστασία – Ραφαέλα Κονίδη, Γιάννης Οικονομίδης, Δημήτρης Φουρλής, Βασίλης Χατζηδημητράκης.

Παραστάσεις: Από 12 Νοεμβρίου 2023. Κυριακή στις 15:30.

Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 12€. Μειωμένο: 10€ (κάτόχοι Κάρτας: ΟΑΕΔ & Πολυτέκνων (ΑΣΠΕ), ΑμεΑ). Προπώληση: ticketservices.gr.

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα. τηλ. 2103418550.

«Το Μαγικό Κλειδί», της Κάρμεν Ρουγγέρη στο Θέατρο Κιβωτός

Η Παιδική Σκηνή της Κάρμεν Ρουγγέρη παρουσιάζει, στο Θέατρο Κιβωτός, μια παράσταση για παιδιά, εμπνευσμένη από το παραμύθι της Πηνελόπης Δέλτα «Η Καρδιά της Βασιλοπούλας». Ήταν μια φορά ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα που ζούσαν σ’ ένα μεγάλο νησί. Στη βάφτιση της κόρης τους οι νεράιδες του νησιού ήρθαν πάνω από την κούνια του μωρού για να του δώσουν ευχές. Η πρώτη του έδωσε ομορφιά, χάρη και ωραία φωνή. Η δεύτερη εξυπνάδα. Η τρίτη της πήρε την καρδιά, την έκλεισε σ’ ένα χρυσό κουτάκι και χάθηκε μέσα στη νύχτα χωρίς να μπορέσει κανείς να τη σταματήσει. *Κείμενο: Κάρμεν Ρουγγέρη. Σκηνοθεσία: Χριστίνα Κουλουμπή – Κάρμεν Ρουγγέρη.

Παίζουν: Ειρήνη Αρβανίτη, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Μαρία Καμακάρη, Χριστίνα Κουλουμπή, Γιάννης Νικολάου κ.α.

Παραστάσεις: Από 12 Νοεμβρίου. Κάθε Κυριακή 11:15 και 15:00.

Εισιτήρια: Από 12€. Προπώληση: more.com.

Θέατρο Κιβωτός, Πειραιώς 115, Αθήνα. Τηλ: 21 0342 7426.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.