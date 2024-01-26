Το Σάββατο 27 Ιανουαρίου στις 21.00, ο Χρήστος Φερεντίνος μας καλεί να περάσουμε το «Σάββατο με φίλους!»! Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του λαϊκού τραγουδιού και πρωταγωνιστής της νυχτερινής διασκέδασης, ο αστείρευτος Αντύπας έρχεται αυτό το Σάββατο για να εκτοξεύσει τη διάθεσή μας και για 3,5 ώρες να μας κάνει «να πετάξουμε στα σύννεφα»!

Δείτε το trailer:

Με μεγάλες, δικές του επιτυχίες, αλλά και με τραγούδια που έχουν αφήσει ιστορία με τις ερμηνείες του Βασίλη Καρρά, του Τόλη Βοσκόπουλου, του Στράτου Διονυσίου, του Στέλιου Καζαντζίδη, ο κορυφαίος ερμηνευτής ξεσηκώνει το πλατό της εκπομπής «Σάββατο με φίλους». Στη σκηνή μαζί του, ο γιος του Πρόδρομος, που κάνει μεγάλο «Νταβαντούρι», ο Δημήτρης Υφαντής που φέρνει και χρώματα από την παράδοση της Ηπείρου, η Χριστίνα Σάλτη και η Χριστίνα Ράλλη.

Στην παρέα μας οι δημοσιογράφοι Νάνσυ Παραδεισανού, Κωνσταντίνος Αρτσίτας και Ισίδωρος Φίκαρης, ο δημοσιογράφος και αθλητικογράφος Μιχάλης Τσόχος, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, Έλενα Παπαδοπούλου, ο γνωστός δικηγόρος – ποινικολόγος Σπύρος Δημητρίου και η Άννα Ζηρδέλη.

Μαζί μας ακόμα η Έλενα Γαλύφα, ο Νίκος Βατικιώτης, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, η Ειρήνη Στεριανού, ο Στέφανος Μουαγκιέ, η Σοφιάννα Αβραμάκη, η Σόφη Πασχάλη και η χορογράφος, Κλώντια- Άννα Στόγια.

Πηγή: skai.gr

