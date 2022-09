Σάλος με τον Χάρυ Στάιλς – Έφτυσε συμπρωταγωνιστή του στο Φεστιβάλ Βενετίας (βίντεο)

Για κάποιον ανεξήγητο λόγο, ο ποπ σταρ Χάρι Στάιλς αποφάσισε να φτύσει στα πόδια συμπρωταγωνιστή του στην ταινία στην ταινία Don't Worry Darling, και μάλιστα στην πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ της Βενετίας, με αποτέλεσμα το στιγμιότυπο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο 28χρονος Στάιλς φαίνεται φευγαλέα στο βίντεο να φτύνει ανάμεσα στα πόδια του Κρίς Πάινς καθώς πηγαίνει να κάτσει δίπλα του και ο ηθοποιός να κάνει μία απορημένη γκριμάτσα αηδίας ενώ σταματά να χειροκροτά.

So what’s the verdict here? Did Harry spit on Chris Pine? What happened on that movie set bro pic.twitter.com/aOmAr0mAfY