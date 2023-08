Rob Lowe: Η συμμετοχή μου στο «The West Thing» ήταν σούπερ ανθυγιεινή

Ο Ρομπ Λόου είπε σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του podcast «Podcrushed» (μέσω του Entertainment Weekly) ότι η αποχώρησή του από το «The West Thing» μετά από τέσσερις σεζόν ήταν «το καλύτερο πράγμα» που έκανε ποτέ καθώς η συμμετοχή του στη σειρά είχε γίνει πλέον «σούπερ ανθυγιεινή».

Ο Λόου πρωταγωνίστησε ως διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Σαμ Σίμπορν, στο διάσημο δράμα του Άαρον Σόρκιν του NBC, όμως τότε γράφτηκε ότι στην 4η σεζόν είχε διαφωνίες με την παραγωγή για το ύψος της αμοιβής του. Στο podcast ο ηθοποιός είπε ότι ένιωθε «υποτιμημένος» όσο καιρό έπαιζε στη σειρά.

