David Harbour: Δεν θέλω να με θυμούνται ως τον «αστυνόμο Χόπερ» από τη σειρά «Stranger Things»

Ο Ντέιβιντ Χάρμπορ δεν θέλει η καριέρα του να συνδεθεί απόλυτα με το «Stranger Things». Ο ηθοποιός είπε πρόσφατα στο Insider ότι όταν ανέλαβε τον ρόλο του αρχηγού της αστυνομίας Τζιμ Χόπερ, τον οποίο υποδύεται στη σειρά, τον είχαν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο αυτόν, λόγω της άνευ προηγουμένου επιτυχίας της σειράς.

