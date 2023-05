Rebel Wilson: Πέρασε από ακρόαση για τη νέα ταινία James Bond

H Ρέμπελ Γουίλσον αποκάλυψε ότι πέρασε από ακρόαση για ρόλο στη νέα ταινία Τζέιμς Μποντ. Η Αυστραλή ηθοποιός έκανε την αποκάλυψη σε συνέντευξη στο «Variety» από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάννες, όπου προωθεί το σκηνοθετικό της ντεμπούτο, την ταινία The Deb, μεταφορά αυστραλιανού μιούζικαλ.

Η Γουίλσον εξήγησε ότι της ζητήθηκε να περάσει από ακρόαση για έναν ρόλο στην επερχόμενη ταινία Τζέιμς Μποντ, όταν οι παραγωγοί της κινηματογραφικής σειράς, Μπάρμπαρα Μπρόκολι και Μάικλ Τζ. Γουίλσον την είδαν να παρουσιάζει την τελετή απονομής των BAFTA το 2022.

Η Γουίλσον είπε ότι είχε ετοιμάσει μια σειρά από αστεία σχετικά με τον πρωταγωνιστή τη σειράς, για τα οποία έπρεπε να πάρει έγκριση από την Μπάρμπαρα Μπρόκολι και τον Μάικλ Τζέι Γουίλσον, αλλά έτσι απέκτησε άμεση επαφή μαζί τους.

