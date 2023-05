Quentin Tarantino: Ψάχνει πρωταγωνιστή για την τελευταία του ταινία – Στείλτε βιογραφικά…

Αυτόν τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η «προ-προπαραγωγή» της τελευταίας ταινίας του Κουέντιν Ταραντίνο με τίτλο «The Movie Critic». Όπως είπε ο σκηνοθέτης στο «Deadline» αναζητά έναν ηθοποιό περίπου 35 ετών για να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.



«Δεν έχω αποφασίσει ακόμα, αλλά θα είναι κάποιος περίπου 35 ετών. Σίγουρα θα είναι ένας νέος κορυφαίος άνδρας για μένα», είπε ο Ταραντίνο. «Έχω μια ιδέα για κάποιον που μπορώ να φανταστώ να το κάνει πολύ καλά…».

«Θα έλεγα ότι ως επί το πλείστον οι Αμερικανοί εγκατέλειψαν το δικό τους έδαφος», πρόσθεσε ο Ταραντίνο, επικαλούμενος την εισροή Βρετανών και Αυστραλών σταρ που πρωταγωνιστούν πλέον σε πολλές ταινίας του Χόλιγουντ.

