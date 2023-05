Quentin Tarantino: «Σκότωσε» έναν από τους κινηματογραφικούς χαρακτήρες του

Ο Κουέντιν Ταραντίνο «σκότωσε» έναν από τους κινηματογραφικούς χαρακτήρες του. Ο σκηνοθέτης, ο οποίος είναι επίτιμος καλεσμένος στο φετινό Φεστιβάλ των Καννών ενημέρωσε για την πιο πρόσφατη ταινία του, «Once Upon a Time in Hollywood», μέσω ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter του podcast του «The Video Archives».

Συγκεκριμένα ανακοίνωσε ότι ο Ρικ Ντάλτον, ο φανταστικός χολιγουντιανός ηθοποιός που υποδύθηκε ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο στην ταινία του 2019, πέθανε.

On May 19, 2023, actor Rick Dalton passed away peacefully in his home in Honolulu, Hawaii. On part one of our memorial episode, we discuss some of his television work along with segments of an interview conducted by Quentin at @HIFF.



