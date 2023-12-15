Γειτονιές στο πιάτο στον ΣΚΑΪ: Αυτή την Κυριακή στην Αγία Παρασκευή

Στην Αγία Παρασκευή μας ξεναγούν αυτή την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και οι «Γειτονιές στο πιάτο».

Έναν ιδιαίτερο οικισμό που άρχισε να δημιουργείται τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα ξεκινώντας περιμετρικά της κεντρικής πλατείας που έχει και τον ομώνυμο ιερό ναό.

Η περιήγηση στη γειτονιά της Αγίας Παρασκευής ξεκινάει από το «Σισλί», ένα εστιατόριο με ανατολίτικες επιρροές από τη Σμύρνη και την Τραπεζούντα το οποίο στεγάζεται σε ένα πανέμορφο πέτρινο κτίριο του 1923.

Γλυκές απολαύσεις φέρνει στο δρόμο μας το «Poulette» ένα μικρό ζαχαροπλαστείο με υπέροχο «Paris brest» γεμιστό με κρέμα φουντουκιού, μπαμπάδες με ρούμι και απολαυστική μηλόπιτα.

Μία μπουτίκ γαλλικών τυριών αποτελεί τον επόμενο σταθμό της περιήγησής μας. Η Sylvie ήρθε στην Ελλάδα από τη Γαλλία και δημιούργησε ένα μικρό μαγαζάκι με το όνομα «From Paris». Εδώ βρίσκει κανείς ολόφρεσκα κατσικίσια, πρόβεια ή αγελαδινά γαλλικά τυριά και πολλά εκλεκτά τοπικά προϊόντα.

Η βόλτα μας στην Αγία Παρασκευή ολοκληρώνεται με ψαρομεζέδες στον «Θανάση». Η αγαπημένη ψαροταβέρνα των κατοίκων της περιοχής σερβίρει φημισμένα πελαγίσια ψάρια, τηγανιτές γαρίδες και όστρακα!

Η επιστροφή στο στούντιο φέρνει δύο απολαυστικές συνταγές από τον Δημήτρη Σκαρμούτσο, σα

λάτα με κοτόπουλο και dressing γιαουρτιού και μπακαλιάρο με αρωματική κρούστα και σάλτσα ταρτάρ.

Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα σε μια ακόμα γειτονιά!



