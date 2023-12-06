Μια νέα αποστολή έχουν σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks: να φέρουν το καλύτερο look για εκδρομή στα χιόνια! Ποιο χειμερινό προορισμό έχουν επιλέξει και τι έχουν συνδυάσει στα outfits τους;
Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή περιμένουν να δουν looks που θα είναι λειτουργικά ενώ παράλληλα θα αποτελούν και μια στυλιστική πρόταση.
Η Δώρα αποκαλεί το πανωφόρι της Διονυσίας, «πατημένη φλοκάτη». Ποια fashionista ενθουσιάζει τον Στέλιο Κουδουνάρη και παίρνει «4»;
Η Χριστιάννα απογοητεύεται από τις επιδόσεις της και ξεσπάει σε κλάματα. Η Σοφία αναλαμβάνει να της αναβαθμίσει το look της «ψωνίζοντας» από τις άλλες διαγωνιζόμενες!
