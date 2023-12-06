Darius Rucker: Απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας

Ο τραγουδιστής των Hootie & The Blowfish, Ντάριους Ράκερ, ευχαρίστησε τους συνεργάτες του στη διάρκεια τελετής στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ με αφορμή την απόκτηση του δικού αστεριού και χαρακτήρισε την τιμή ως «το σημαντικότερο γεγονός που του έχει συμβεί».

Ο τρεις φορές βραβευμένος με Grammy τιμήθηκε στην κατηγορία της ηχογράφησης, αφού σημείωσε επιτυχία με το ντεμπούτο άλμπουμ των Hootie & The Blowfish το 1994, προτού γίνει σταρ τραγουδιστής της κάντρι, κυκλοφορώντας το πρώτο του μουσικό πρότζεκτ το 2008.

Ο Ντάριους Ράκερ ευχαρίστησε τον Μαρκ Μπράιαν, τον Ντιν Φέλμπερ και τον Τζιν "Σόνι" Σόνεφελντ που δημιούργησαν το συγκρότημα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας και πρόκειται να επιστρέψουν στον δρόμο με την περιοδεία τους Summer Camp With Truck το επόμενο έτος.

Darius Rucker Praises His Three Kids in Hollywood Walk of Fame Speech: 'They're Everything to Me' https://t.co/Xzsa1pjukl — People (@people) December 5, 2023

«Είμαστε μαζί 16 χρόνια» είπε. «Ήμουν μέλος σε δύο μπάντες στη ζωή μου, στους Hootie & The Blowfish και στο συγκρότημά μου της κάντρι– θέλω να ευχαριστήσω αυτά τα παιδιά» τόνισε.

Αναφερόμενος στο αστέρι που απέκτησε στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ, ο 57χρονος συνέχισε: «Αυτά είναι πράγματα που δεν τα ονειρεύεσαι όταν είσαι από τη Νότια Καρολίνα και δυσκολεύεσαι μεγαλώνοντας, απλά ήθελα να γίνω τραγουδιστής… Ήθελα να γίνω τραγουδιστής, αλλά ποτέ δεν ονειρεύεσαι ότι αυτό το πράγμα θα συμβεί».

Ο Ράκερ αφιέρωσε χρόνο για να ευχαριστήσει τα τρία παιδιά του την Καρολάιν, τη Ντανιέλα και τον Τζακ. «Είναι η καρδιά μου, η ψυχή μου και ό,τι κάνω, το κάνω για εκείνες» είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

