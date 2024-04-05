«Pietà» της Μάρθας Μπουζιούρη στο Σύγχρονο Θέατρο

Η Pietà, η παράσταση θεάτρου ντοκιμαντέρ της σκηνοθέτριας Μάρθας Μπουζιούρη, επανέρχεται για έναν νέο κύκλο παραστάσεων, από τις 5 Απριλίου, στο Σύγχρονο Θέατρο. Με νέα ορμή και πλέον υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η παράσταση θέτει ξανά στο επίκεντρο το επώδυνο, και εκκωφαντικά επείγον θέμα των γυναικοκτονιών και πραγματοποιεί ένα δύσκολο ταξίδι στα μονοπάτια της απώλειας, του πένθους, αλλά και της αναγέννησης. Η Pietà δημιουργήθηκε με την πολύτιμη συμβολή μιας καλλιτεχνικής ομάδας που αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες ηθοποιούς και δημιουργικούς συντελεστές. Είχε ως έμπνευση και οδηγό της πέντε γυναίκες-μητέρες που βίωσαν την υπέρτατη απώλεια, τη δολοφονία του παιδιού τους, τις: Κούλα Αρμουτίδου (μητέρα Ελένης Τοπαλούδη), Ελένη Κρεμαστιώτη (μητέρα Ερατώς Μανωλακέλλη), Κατερίνα Κώτη (μητέρα Ντόρας Ζαχαριά), Αλεξάνδρα Μάκου (μητέρα Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου) και Ρόζα Φωτιάδου (μητέρα Σοφίας Σαββίδου). Το κείμενο της παράστασης βασίστηκε στις πραγματικές αφηγήσεις των μητέρων, αλλά και σε βιωματικό υλικό των ηθοποιών.

Παίζουν: Νικολίτσα Αγγελακοπούλου, Μαρία Μοσχούρη, Μάρθα Μπουζιούρη, Μαριάνθη Παντελοπούλου, Δώρα Παρδάλη

Παραστάσεις: Kάθε Παρασκευή στις 21:00, Σάββατο στις 18:30 ( με εξαίρεση στις 20/4/24 ημέρα Σάββατο στις 18:00) και Κυριακή στις 21:15

Εισιτήρια: 17€ (Κανονικό)- 14€ (Άνεργοι, Φοιτητές, ΑΜΕΑ, άνω των 65 & Ομαδικό). Προπώληση: more.com

Σύγχρονο Θέατρο, Ευμολπιδών 45, Γκάζι (σταθμός Μετρό: Κεραμεικός). Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3464380

Jazz στο Μουσείο: Human Touch – «Mediterranean Touch» στο Ίδρυμα Γουλανδρή

Ο κύκλος της σειράς συναυλιών Jazz στο Μουσείο, που αντλεί έμπνευση από την περιοδική έκθεση του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή «Ο Νεοϊμπρεσιονισμός στα χρώματα της Μεσογείου», ολοκληρώνεται την Παρασκευή 5 Απριλίου με την παράσταση “Mediterranean Touch” από τους Human Touch. Στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή το γνωστό τζαζ τρίο Human Touch – ο David Lynch, ο Σταύρος Λάντσιας και ο Γιώτης Κιουρτσόγλου – εμπνέεται από τα χρώματα, τους ήχους και τα συναισθήματα που πηγάζουν από τη Μεσόγειο, καθώς και από τον μεγάλο πολιτιστικό της αντίκτυπο που ξεπερνά κατά πολύ το μέγεθός της, και αναπαράγει τα μοναδικά της ηχοχρώματα.

Παρασκευή 5/4, στις 20:30

Εισιτήρια: Γενικό Εισιτήριο: 20€. Εισιτήριο για B&E Members: 16€. Προπώληση: more.com

Αμφιθέατρο Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Ερατοσθένους 13, Αθήνα. Τηλ: 21 0725 2895

Ελευθερία Κοτζάκη: Breast is the Best στο «Eight/Το Οχτώ»

Το εν λόγω σύνολο έργων είναι μια κριτική ματιά απέναντι στην εμπειρία της γονεϊκότητας. Καθώς η Κοτζάκη έγινε και η ίδια μητέρα, παρατήρησε πως τόσο σε προσωπικές συνομιλίες όσο και σε διαδικτυακές κοινότητες, πολλοί νέοι γονείς τείνουν να έχουν απρόσμενα δισάρεστες και παρεμβατικές τάσεις για τον τρόπο που πιστεύουν ότι οφείλει να μεγαλώσει ένα παιδί. Ένα σύνολο από κεντήματα, πλεκτά και γλυπτά, εισάγει τον θεατή σε έναν κόσμο όπου πρακτικές όπως το body και το mom shaming είναι ενδεικτικές του εσωτερικευμένου σεξισμού που ευδοκιμεί μεταξύ των γυναικών και των νεαρών μητέρων.

Διάρκεια Ἑκθεσης: 5 – 20 Απριλίου 2024

Εγκαίνια: Παρασκευή 5 Απριλίου, 20:00

Ώρες λειτουργίας: Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο 18:00-21:00

Eight/Το Οχτώ, critical institute for arts and politics, Πολυτεχνείου 8, Αθήνα

