Survivor 2024: Στους Κόκκινους η επικοινωνία - «Μαλλιά κουβάρια» οι Μπλε

Μεγάλη ήταν η φόρτιση για τους παίκτες σε ακόμα ένα αγώνισμα με έπαθλο την επικοινωνία. Οι δύο ομάδες πάλεψαν για να κερδίσουν λίγα λεπτά επικοινωνίας με τον έξω κόσμο και τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ωστόσο οι Κόκκινοι ήταν εκείνοι που τα κατάφεραν καλύτερα με διαφορά.
Αρχικά ο Φάνης δεν έπιασε το μέγιστο των δυνατοτήτων του για ακόμα ένα αγώνισμα. Ο παίκτης επιλέγει σταθερά τον Χριστόφορο τον τελευταίο καιρό, ο οποίος όμως τον νικά.
Συγκινητική ήταν η προσπάθεια της Χρύσας, η οποία αν και επρόκειτο να αγωνιστεί σε μονομαχία δεν δίστασε να μπει στον αγώνα και να καταπολεμήσει τη φοβία που έχει με το ύψος.
