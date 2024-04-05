Survivor 2024: Στους Κόκκινους η επικοινωνία - «Μαλλιά κουβάρια» οι Μπλε

Μεγάλη ήταν η φόρτιση για τους παίκτες σε ακόμα ένα αγώνισμα με έπαθλο την επικοινωνία. Οι δύο ομάδες πάλεψαν για να κερδίσουν λίγα λεπτά επικοινωνίας με τον έξω κόσμο και τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ωστόσο οι Κόκκινοι ήταν εκείνοι που τα κατάφεραν καλύτερα με διαφορά.

Αρχικά ο Φάνης δεν έπιασε το μέγιστο των δυνατοτήτων του για ακόμα ένα αγώνισμα. Ο παίκτης επιλέγει σταθερά τον Χριστόφορο τον τελευταίο καιρό, ο οποίος όμως τον νικά.

Από την άλλη ο παίκτης των Κόκκινων λίγο αργότερα έκανε και δεύτερη νίκη απέναντι στον Ντάνιελ.

Συγκινητική ήταν η προσπάθεια της Χρύσας, η οποία αν και επρόκειτο να αγωνιστεί σε μονομαχία δεν δίστασε να μπει στον αγώνα και να καταπολεμήσει τη φοβία που έχει με το ύψος.

Δυστυχώς όμως για την ίδια και την ομάδα της οι Κόκκινοι ήταν πολύ καλύτεροι και κατάφεραν να φτάσουν πρώτοι και αρκετά γρήγορα στον τελευταίο πόντο.

Ο αγώνας πέρα από το κάκιστο 12-5 για τους Μπλε, σημαδεύτηκε και από την ένταση που προκλήθηκε στον πάγκο της ομάδας, όταν ο Φάνης πρότεινε να βγουν κάποιοι παίκτες εκτός με πέναλτι. Σε εκείνο το σημείο James και Σταυρούλα εναντιώθηκαν με αυτή την άποψη και σε συνδυασμό με την απογοήτευση για την επερχόμενη ήττα, η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου.

Σε εντελώς διαφορετικό κλίμα οι Κόκκινοι, μια μέρα μετά τη νίκη τους, πέρασαν ευχάριστο χρόνο απολαμβάνοντας τα μηνύματα αγαπημένων τους προσώπων.

Πηγή: skai.gr

