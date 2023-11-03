Ο Μονομάχος: Η αυτοπεποίθηση θα τον οδηγήσει στη Νότια Αμερική; - Δείτε το trailer

Η Άννα Δαβράδου ανεβαίνει στην αρένα του Μονομάχου για να συνεχίσει αυτό που ξεκίνησε στο προηγούμενο παιχνίδι: να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα εξοντώνοντας τους αντιπάλους της.

Δείτε το trailer:

Σήμερα, η Άννα πρέπει να αντιμετωπίσει με ψυχραιμία τους εναπομείναντες 16 αντιπάλους της. Πλέον, τα μόνα «όπλα» που έχει στη διάθεση της είναι η bonus βοήθεια, η τύχη και… ένα αντιστρές μπαλάκι!

Ο Νίκος Μητροκώστας που κάθεται στη θέση 22, αναδεικνύεται ο επόμενος Μονομάχος. Εργάζεται σε νομική εταιρεία ενώ είναι ο πρώτος παίκτης που απαντά με αυτοπεποίθηση στις ερωτήσεις. Άλλωστε, ο Νίκος έχει μια μεγάλη επιθυμία: να αναδειχθεί μεγάλος Μονομάχος και με τα κέρδη να κάνει ένα ταξίδι στη Νότια Αμερική.

Δηλώστε συμμετοχή:

https://monomaxos.skaitv.gr/

#monomaxos

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.