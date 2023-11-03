Όλα είναι δυνατά στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου». Στο σημερινό επεισόδιο ο Μάρκος Σεφερλής υποδέχεται τους προηγούμενους νικητές Γιάννη και Γιώργο αλλά και την κυρία Σταυρούλα με τον γαμπρό της, Γιάννη.

Δείτε το trailer:

Οι μαγειρικές απόπειρες των δύο ζευγαριών θα ικανοποιήσουν τον απαιτητικό Έκτορα Μποτρίνι;

Ο Γιάννης και ο Γιώργος παίρνουν θέση στην κουζίνα για τρίτη συνεχόμενη φορά. Η σημερινή συνταγή είναι «μανιτάρια με σταμναγκάθι φρικασέ», όμως η ένταση μεταξύ τους θα χτυπήσει κόκκινο με κίνδυνο να χάσουν τη ροή τους. Θα καταφέρουν να βρουν τις ισορροπίες τους και να στήσουν πιάτο;

Το σερί νικών των αντιπάλων τους θέλουν να κόψουν ο Γιάννης με την πεθερά του, Σταυρούλα. Θέση στην κουζίνα παίρνει ο Γιάννης και, ακολουθώντας κατά γράμμα τις συμβουλές της πεθεράς του, μαγειρεύει «λουκάνικα με πιπεριές, κρασί και χυλοπίτες», ενώ παράλληλα μας δείχνει πόσο δεμένη μπορεί να είναι η σχέση μεταξύ πεθεράς και γαμπρού.

Θα συνεχίσουν την επιτυχημένη πορεία τους ο Γιάννης με τον Γιώργο ή πεθερά και γαμπρός θα κάνουν την έκπληξη; Μόνο ο Έκτορας γνωρίζει…

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.