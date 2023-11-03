Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μπορεί μια πεθερά να κάνει τη διαφορά στην κουζίνα του «η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου;» - Δείτε το trailer

Σήμερα στις 17.30, στον ΣΚΑΪ

μαμα

Όλα είναι δυνατά στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου». Στο σημερινό επεισόδιο ο Μάρκος Σεφερλής υποδέχεται τους προηγούμενους νικητές Γιάννη και Γιώργο αλλά και την κυρία Σταυρούλα με τον γαμπρό της, Γιάννη.

Δείτε το trailer:

Οι μαγειρικές απόπειρες των δύο ζευγαριών θα ικανοποιήσουν τον απαιτητικό Έκτορα Μποτρίνι;

Ο Γιάννης και ο Γιώργος παίρνουν θέση στην κουζίνα για τρίτη συνεχόμενη φορά. Η σημερινή συνταγή είναι «μανιτάρια με σταμναγκάθι φρικασέ», όμως η ένταση μεταξύ τους θα χτυπήσει κόκκινο με κίνδυνο να χάσουν τη ροή τους. Θα καταφέρουν να βρουν τις ισορροπίες τους και να στήσουν πιάτο;

μαμα

Το σερί νικών των αντιπάλων τους θέλουν να κόψουν ο Γιάννης με την πεθερά του, Σταυρούλα. Θέση στην κουζίνα παίρνει ο Γιάννης και, ακολουθώντας κατά γράμμα τις συμβουλές της πεθεράς του, μαγειρεύει «λουκάνικα με πιπεριές, κρασί και χυλοπίτες», ενώ παράλληλα μας δείχνει πόσο δεμένη μπορεί να είναι η σχέση μεταξύ πεθεράς και γαμπρού.

μαμα

Θα συνεχίσουν την επιτυχημένη πορεία τους ο Γιάννης με τον Γιώργο ή πεθερά και γαμπρός θα κάνουν την έκπληξη; Μόνο ο Έκτορας γνωρίζει…

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση SkaitvGR
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark