Νέα Ηθική Τάξη Πραγμάτων, του Ιβάν Βιριπάγιεφ στο Θέατρο Μικρό Γκλόρια
Το τελευταίο έργο του επικηρυγμένου Ρώσου συγγραφέα Ivan Vyrypaev, «Νέα Ηθική Τάξη Πραγμάτων», ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στη σκηνή του Θεάτρου Μικρό Γκλόρια, σε σκηνοθεσία Ραφίκα Σαουίς. Το 2019 διεξήχθη από τη Διεθνή Ερευνητική Οργάνωση “Global Construction” για λογαριασμό του Κέντρου Διεθνών Βιολογικών Ερευνών μια έρευνα με το τίτλο «Η Νέα Ηθική Τάξη Πραγμάτων». Στην Ερευνά συμμετείχαν 150 άτομα διαφορετικής ηλικίας, φύλου, εθνικότητας και ιθαγένειας. Επιστήμονες, γιατροί, ψυχολόγοι, ιολόγοι, πολιτικοί και καλλιτέχνες κλήθηκαν να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την επαγγελματική και προσωπική τους ζωή. Οι απαντήσεις που δίνουν είναι όλες σωστές. Πολιτικά ορθές. Καθώς πρέπει. Και ασφαλώς δεν συμβαδίζουν σε τίποτα με την πραγματικότητα που κρύβεται επιμελώς πίσω από το κοινωνικό τους προσωπείο. Ένα έργο για τη μοναξιά, τη βαρβαρότητα, την κοινωνική υποκρισία και την έλλειψη τρυφερότητας που χαρακτηρίζει τις αληθινές, τις ιδιωτικές ζωές των ανθρώπων, πίσω από τη δημόσια εικόνα τους.
Δευτέρα και Τρίτη στις 21:15
Από 15€
Μικρό Γκλόρια, Ιπποκράτους 7, Αθήνα
Οι Pain στην Αθήνα για μια συναυλία στο Gagarin 205
Μετά από 6 χρόνια αναμονής, οι PAIN επιστρέφουν. Tο συγκρότημα, γνωστό για τις δυναμικές του εμφανίσεις, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πολυαναμενόμενη περιοδεία του «I AM». Σύμφωνα με τον Peter Τägtgren, οι PAIN είναι μια ομάδα πολύ δυναμικών μουσικών, συμπεριλαμβανομένου του Sebastian Τägtgren στα ντραμς, του Jonathan Olsson στο μπάσο και του Sebastian Svalland στη κιθάρα. Οι fans του συγκροτήματος να είναι έτοιμοι για ένα δυναμικό show γεμάτο με τα κλασικά κομμάτια των PAIN, μεταξύ των οποίων τα αγαπημένα «Shut Your Mouth», «Same Old Song», «Call Me» και η πρόσφατη επιτυχία τους «Party in My Head». Και όπως υποσχέθηκε ο Peter, κάτι καινούργιο έρχεται να προστεθεί στην λίστα των τραγουδιών της περιοδείας τους!
Τρίτη 28 Νοεμβρίου στις 21:00
40€
Gagarin 205, Λιοσιών 205, Αθήνα
The Winged Victory of Samothrace and the Univerce: Έκθεση φωτογραφίας της Αμαλίας Σωτηροπούλου στη Gallery 7
Η Gallery 7 παρουσιάζει την έκθεση φωτογραφίας της Αμαλίας Σωτηροπούλου με τίτλο «The Winged Victory of Samothrace and the Univerce». Μετά τις Καρυάτιδες και τις Σειρήνες, μια ακόμη εμβληματική γυναικεία μορφή, η Νίκη της Σαμοθράκης, εισβάλλει στο καλλιτεχνικό σύμπαν της Ελληνίδας φωτογράφου Αμαλίας Σωτηροπούλου. Η Νίκη γίνεται σύμβολο δύναμης, θάρρους και αυτοπεποίθησης, βγαίνει από τα όρια του κόσμου μας και μεταφέρεται στο διάστημα, εκεί όπου κυριαρχούν η γαλήνη, η αρμονία, η ειρήνη. Με τις μεγάλες φτερούγες της κάνει μία τελευταία αγγελική πτήση, για να υποβάλει την ιδέα του άυλου και του πνευματικού. Στο νέο του περιβάλλον το ακέφαλο σώμα της παραμένει πανέμορφο. Όλες οι προσπάθειες που έγιναν από τους αρχαιολόγους, για να βρεθεί το χαμένο κεφάλι της Νίκης, έμειναν άκαρπες. Ίσως γιατί αυτό βρίσκεται κρυμμένο στο ανήσυχο μυαλό των καλλιτεχνών.
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή στις 12:00 – 20:00, Τετάρτη και Σάββατο στις 12:00 – 16:00
Είσοδος ελεύθερη
Gallery 7, Σόλωνος 20, Αθήνα
