My Style Rocks: Νικήτρια η Αμάντα - «Καρφί» για τις βαθμολογίες από τον Σκουλό

Η Αμάντα ήταν η νικήτρια στην αρχή της εβδομάδας, η οποία επέλεξε να επισκεφτεί οίκο ευγηρίας για δημιουργική απασχόληση.

Η Διονυσία απουσίαζε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Το concept της Δώρας, η οποία πήγαινε σε έκθεση ψηφιακών έργων NFT στο Μιλάνο, προβλημάτισε διαγωνιζόμενες και κριτές, στους οποίους δεν άρεσε το look.

Η παίκτρια ξέσπασε για τη βαθμολογία της.

Η Γεωργία, την ώρα που σχολίαζε τη Χριστιάννα, «πέταξε το καρφί της», στη Ντένη.

Η εμφάνιση της Χριστιάννας δεν άρεσε στον Δημήτρη Σκουλό, ο οποίος την παρομοίασε με πατρινό καρναβάλι, ενώ ζήτησε και τον λόγο από την Απολλών για την υψηλή της βαθμολογία.

Η συζήτηση για τον τρόπο που βαθμολογεί η Απολλεών δεν τελείωσε εκεί, καθώς όταν πήγε η ίδια μπροστά στην κριτική επιτροπή για να κριθεί, ο Δημήτρης Σκουλός τη ρώτησε, γιατί έχει βαθμολογήσει όλες, εκτός από τη Δώρα, με τρία.

Δύο ρούχα που συζητήθηκαν και ξεχώρισαν ήταν τα γάντια και το μπολερό της Μορτασίας.

Ακόμα, τα κορίτσια στο επόμενο επεισόδιο θα πρέπει να ντυθούν μόνο με 100 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

