John Travolta: Φέρεται να είναι απογοητευμένος από την Εκκλησία της Σαηεντολογίας

Τα τελευταία χρόνια για τον Τζον Τραβόλτα ήταν δύσκολα με την απώλεια της αγαπημένης του συζύγου Κέλι Πρέστον, και της καλής του φίλης Κίρστι Άλεϊ, από καρκίνο. Υπάρχουν τώρα αναφορές ότι αυτές οι τραγικές στιγμές που του άλλαξαν τη ζωή μπορεί να άλλαξαν και την αφοσίωσή του στην Εκκλησία της Σαηεντολογίας. Και υπάρχουν ορισμένες σημαντικές ενδείξεις ότι η φήμη θα μπορούσε να είναι αληθινή.

John Travolta Sparks Fear He's 'Edging Away' From Scientology After Ditching Tom Cruise's Church Gala: Report https://t.co/2kAjpGYrpF Click the image for details: November 24, 2023

Η αμφιλεγόμενη εκκλησία πρόσφατα πραγματοποίησε ένα λαμπερό γκαλά που διοργανώθηκε από τον Τομ Κρουζ, αλλά από αυτό απουσίαζε ο Τραβόλτα. «Ο Τομ Κρουζ έκανε μια εντυπωσιακή είσοδο με ελικόπτερο, αλλά ο Τζον επέλεξε να μην έρθει, αφήνοντας τους παρευρισκόμενους σαστισμένους», είπε μια πηγή στο National Enquirer, μέσω του Radar Online. Το σημαντικό γεγονός της Σαηεντολογίας ήταν κάτι στο οποίο ο Τραβόλτα κανονικά θα είχε παρουσία, οπότε οι ψίθυροι για μια πιθανή έξοδο από την θρησκευτική οργάνωση γίνονται όλο και πιο δυνατοί, αναφέρει το sheknows.

Ένας από τους φίλους του Τραβόλτα δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι «το επίπεδο εμπλοκής του μειώθηκε μετά τον θάνατο της συζύγου του, Κέλι Πρέστον, και της στενής του φίλης, Κίρστι Άλεϊ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

