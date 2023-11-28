Έξυπνη. Εκλεπτυσμένη. Τολμηρή. Αυτές οι λίγες λέξεις περιγράφουν με ακρίβεια την Priyanka Chopra Jonas, ηθοποιό, παραγωγό και επιχειρηματία. Είναι περισσότερο γνωστή για τη δουλειά της στον ινδικό κινηματογράφο και την αμερικανική βιομηχανία θεάματος, αλλά και για τη σχέση της με τον αγαπημένο τραγουδιστή Nick Jonas, με τον οποίο είναι παντρεμένοι. Με λίγα λόγια, η Priyanka Chopra Jonas είναι η επιτομή της χολιγουντιανής σταρ.

Μετά από αυτή τη σύντομη περιγραφή, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι επέλεξε πρόσφατα να συνεργαστεί με το Marshalls Good Stuff Social Club, μια πρωτοβουλία που έχει σχεδιαστεί για να εμπνεύσει και να ανυψώσει τις γυναίκες. Η συνεργασία επισφραγίστηκε με μια διήμερη εκδήλωση στο Μανχάταν, που περιλάμβανε συναρπαστικές ευκαιρίες δικτύωσης και πάνελ με συμβουλές για το πώς μπορεί κάποιος να βγάλει περισσότερα χρήματα, να υπερασπιστεί τον εαυτό του στη δουλειά και, γενικότερα, να πετύχει.

«Η συνεργασία μου με την εταιρεία έχει στόχο να ανυψώσει τις γυναίκες. Στόχος αυτής της εκδήλωσης είναι να δημιουργήσουμε κοινότητα και να μιλήσουμε για τα όνειρά σας, τι θέλετε να είστε, τις φιλοδοξίες και τους φόβους σας», δήλωσε η Chopra Jonas, μιλώντας στο StyleCaster. «Ο κόσμος είναι σε ένα πολύ αβέβαιο μέρος αυτή τη στιγμή, οπότε η δημιουργία μιας κοινότητας είναι απλά υπέροχη, ώστε οι συμμετέχουσες να μπορούν όχι απλώς να μιλήσουν, αλλά να εξελιχθούν».

«Τις επόμενες εβδομάδες, θα μοιραζόμαστε ψηφιακό περιεχόμενο για να υποστηρίξουμε περαιτέρω τις γυναίκες στο ταξίδι τους για να πετύχουν τη ζωή που θέλουν», είπε, από την πλευρά της η Victoria Shonkoff, αντιπρόεδρος και διευθύντρια μάρκετινγκ της Marshalls.

Το StyleCaster μίλησε με την Priyanka Chopra Jonas σχετικά με τις φιλοδοξίες, τους στόχους, τα όνειρα, την επιτυχία και, τελικά, τι σημαίνει καλή ζωή. Οι απαντήσεις που έδωσε παρουσιάζουν αληθινό ενδιαφέρον:

-SC: Υπάρχει μια ανάμνηση Marshalls που αγαπάς;

PCJ: Ήμουν στα 30 μου και μόλις είχα μετακομίσει στην Αμερική. Το να μετακομίζεις σε μια καινούρια χώρα όταν είσαι ενήλικας είναι δύσκολο. Δεν είχα φίλους και περίγυρο. Ένιωθα μόνη, οπότε ήθελα να βρω ένα χόμπι. Μια μέρα, σταμάτησα σε ένα Marshalls και σκέφτηκα ότι κάτι θα βρω. Θυμάμαι ότι αγόρασα καβαλέτα και πινέλα. Προσπάθησα να ζωγραφίσω – δεν πήγε καλά. Αλλά αυτή η εμπειρία να πάω εκεί και να δω ποιες ήταν οι δυνατότητες ήταν κάτι που πραγματικά χρειαζόμουν εκείνη τη στιγμή. Είναι μια τόσο γόνιμη ανάμνηση.

-SC: Ανέφερες ότι τότε ήσουν στα 30 σου. Υπάρχει ένα μάθημα που πήρες εκείνη τη δεκαετία και μια συμβουλή που θα ήθελες να μοιραστείς;

PCJ: Είναι πολύ καλύτερα από τα 20. Τα 40 είναι ακόμα καλύτερα. Απλώς γίνεται καλύτερα αν το επιτρέψεις. Αυτό που έμαθα τώρα που άφησα πίσω τα 30 μου ήταν ότι είναι μια δεκαετία όπου είσαι αρκετά μεγάλος για να ξέρεις καλύτερα, αλλά ταυτόχρονα και αρκετά νέος. Λατρεύω την ελευθερία που κρύβει αυτό.

-SC: Τι σημαίνει καλή ζωή για σένα;

PCJ: Είναι πολύ διαφορετικό για τον καθένα. Για μένα, η καλή ζωή περιβάλλεται πάντα από την οικογένειά μου. Το να νιώθω καλά με τον εαυτό μου ξεκινά από το να νιώθω καλά στο σπίτι. Αυτό ίσχυε σε όλη μου τη ζωή. Το να νιώθω καλά με τον εαυτό μου και να έχω αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, αυτό ήταν επίσης πολύ σημαντικό για μένα. Ο καθένας μπορεί να έχει μια φιλοδοξία, αλλά πρέπει να αναρωτηθείς ποιος είναι ο σκοπός, γιατί η καλή ζωή πηγάζει από αυτόν.

-SC: Υπάρχουν στιγμές που είναι δύσκολο να έχεις αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Τι κάνεις τις μέρες που αισθάνεσαι χειρότερα, για να δώσεις και πάλι ώθηση στον εαυτό σου;

PCJ: Άσε τον εαυτό σου να το νιώσει. Μην είσαι σκληρή με τον εαυτό σου. Καμιά φορά νιώθω ότι απαιτείται από εμένα να είμαι καλά ό,τι κι αν συμβαίνει στη ζωή μου. Αυτή, όμως, δεν είναι η πραγματικότητα. Έφτασα σε ένα σημείο – και πάλι στα 30 μου – όπου δεν το πάλεψα. Αν ήμουν σε κακή διάθεση, θα προσποιούμουν. Θα έκανα τη δουλειά μου με επαγγελματισμό. Αλλά δεν περνάει έτσι. Όταν το σπρώχνεις κάτω από το χαλί πολύ συχνά -κάτι που πολλοί κάνουν- τότε είναι που γίνεται πολύ μεγάλο για να το αντιμετωπίσουμε.

SC: Μέρος αυτού που θα συζητάτε στο πλαίσιο του Marshalls Good Stuff Social Club είναι ο οικονομικός σχεδιασμός. Τι είναι αυτό που έχεις μάθει για τα χρήματα;

PCJ: Το να είσαι οικονομικά ανεξάρτητος είναι πολύ σημαντικό. Το να κρατάς λίγα για τον εαυτό σου και να κάνεις οικονομία για μια δύσκολη μέρα είναι κάτι που πάντα με δίδασκε η μητέρα μου. Κάνεις οικονομία για μια δύσκολη μέρα και μετά σκέφτεσαι τα έξοδά σου. Κερδίζεις για το μέλλον σου και μετά πληρώνεις τους λογαριασμούς σου. Μετά, υπάρχουν και τα χρήματα για ό,τι άλλο θέλεις να κάνεις. Ξεκίνα κάνοντας αποταμίευση και μετά ξοδεύεις. Είναι ένα κόλπο που χρησιμοποιώ ακόμα.

