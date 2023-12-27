Ο Γιάννης Σμαραγδής στους «Αταίριαστους»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της ταινίας «Καποδίστριας»

Στην εκπομπή «Αταίριαστοι», με τους Γιάννη Ντσούνο και Χρήστο Κούτρα, στον ΣΚΑΪ, βρέθηκε ο γνωστός σκηνοθέτης, Γιάννης Σμαραγδής, ο οποίος μίλησε για το νέο του κινηματογραφικό όραμα, την ταινία που ετοιμάζει για τον Ιωάννη Καποδίστρια.

«Είμαι όρθιος, δεν με φτάνουν τα βόλια», ανέφερε χαμογελώντας ο κ. Σμαραγδής στο ερώτημα των παρουσιαστών αν είναι σε καλή διάθεση.

Το πρώτο μέρος των γυρισμάτων, ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα, με τον Αντώνη Μυριαγκό στον πρωταγωνιστικό ρόλο και τη συμμετοχή πολλών ακόμη ηθοποιών, μεταξύ των οποίων, οι Μάξιμος Μουμούρης, Παύλος Κοντογιαννίδης, Τάσος Χαλκιάς, Μαίρη Βιδάλη, Πάνος Σκουρολιάκος κ.ά., ενώ θα συμμετάσχουν και ξένοι ηθοποιοί.

«Περιμένουμε τα χιόνια τώρα να έρθουν, γιατί έχουμε κάποιες σκηνές που αφορούν την περίοδο που ο Καποδίστριας ήταν υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Και μετά, αν καιρός και τα χρήματα μας το επιτρέψουν, θα ολοκληρώσουμε την ταινία και του χρόνου τέτοια εποχή η ταινία θα παίζεται», τόνισε ο γνωστός σκηνοθέτης.

Έχοντας ήδη παρουσιάσει κατά το παρελθόν κινηματογραφικές προσεγγίσεις σε σπουδαίες προσωπικότητες της Ελλάδας, όπως ο Καζαντζάκης, ο El Greco και ο Καβάφης, ο Γιάννης Σμαραγδής βρίσκεται πλέον στη δημιουργική υλοποίηση μιας βιογραφικής ταινίας που αποτελούσε όνειρο ζωής για εκείνον.

Στην ταινία «Καποδίστριας», ο κ. Σμαραγδής σκιαγραφεί με γλαφυρότητα το προφίλ του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς, διηγούμενος την ιστορία της ζωής του.

«Τα γυρίσματα γίνονται τμηματικά, γιατί θέλω να καλύψω διαφορετικές εποχές», εξήγησε ο ίδιος. «Έχουμε ήδη εξασφαλίσει ότι η πρεμιέρα της ταινίας θα γίνει στη Νέα Υόρκη, στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Εκεί παίχτηκε και ο Καζαντζάκης, οπότε μια θετική αύρα μας συνοδεύει και γι’ αυτή την ταινία».

Ο κ. Σμαραγδής μίλησε για τη μοναδική δυσκολία που έχει αντιμετωπίσει έως τώρα, όσον αφορά στα γυρίσματα της ταινίας, που δεν είναι άλλη από τα χρήματα.

«Το σενάριο έχει γραφτεί 52 φορές, μάλιστα την τελευταία διόρθωση, όπως και σε όλα μου τα έργα, την έκανε η σύζυγός μου, η Ελένη, πριν φύγει από τη ζωή. Αυτή η ταινία είναι το δώρο μου στη σύζυγό μου. Είναι αφιερωμένη σε εκείνη. Έγινα άνθρωπος και σκηνοθέτης εξαιτίας της. Ο κινηματογράφος είναι ‘’ακριβή’’ Τέχνη, οπότε χρειάζονται χρήματα. Θα βρεθούν τα χρήματα, γιατί πάντα υπάρχουν καλοί Έλληνες που βοηθούν. Δύο άνθρωποι καθόρισαν τη ζωή μου, οποίοι δεν είναι πια κοντά μας: η γυναίκα μου η Ελένη και ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, ο οποίος είχε γράψει μουσική για δύο ταινίες μου χωρίς να πάρει χρήματα», πρόσθεσε ο γνωστός σκηνοθέτης.

