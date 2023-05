Poor Things: To πρώτο teaser της νέας ταινίας του Λάνθιμου με την Εμα Στόουν (βίντεο)

Κυκλοφόρησαν τα πρώτα επίσημα πλάνα της νέας, πολυαναμενόμενης ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου "Poor Things" (Χαμένα Κορμιά), με την α«αγαπημένη» του πρωταγωνίστρια, Εμα Στόουν

Bασισμένη στο ομότιτλο βραβευμένο μυθιστόρημα του Σκωτσέζου συγγραφέα Αλασντάιρ Γκρέι (Alasdair Grey), το "Poor Things" είναι μια ιστορία «αγάπης, ανακάλυψης και επιστημονικής τόλμης».

The first teaser trailer for ‘POOR THINGS’ has been released.



Starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe, the movie releases in theaters on September 8 pic.twitter.com/QbLt8YcADE