Ποια εμβληματικά κοστούμια από ταινίες και σειρές βγαίνουν «στο σφυρί»

Το φόρεμα Christian Dior του 1950 που φόρεσε η Madonna στην ταινία «Evita», η στολή του Χιθ Λέτζερ από χορό μεταμφιεσμένων στο φιλμ «Casanova» και άλλα εμβληματικά κοστούμια ταινιών και τηλεοπτικών σειρών θα πωληθούν σε δημοπρασία που διοργανώνεται για τη στήριξη οργάνωσης που προωθεί την πολιτιστική εκπαίδευση.

Στη δημοπρασία πωλούνται 69 αντικείμενα, ρούχα και αναμνηστικά που προέρχονται από τα αρχεία του οίκου κοστουμιών Cosprop και είχαν αρχικά δοθεί ως δωρεά για την υποστήριξη του μη κερδοσκοπικού οργανισμού The Bright Foundation.

Ο οργανισμός δημιουργήθηκκε από τον ιδρυτή του Cosprop, Τζον Μπράιτ και αποστολή του είναι να προωθεί την τέχνη και τον πολιτισμό με δραστηριότητες που συνδέουν διαφορετικές κοινότητες μέσω της κοινής γλώσσας της τέχνης.

«Έχω αφοσιωθεί στον σχεδιασμό κοστουμιών για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο και νιώθω απίστευτα τυχερός που μπόρεσα να ακολουθήσω αυτή την πορεία. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι τέχνες και η δημιουργικότητα μπορούν να διαμορφώσουν πιο ευτυχισμένα και υγιή παιδιά και να βοηθήσουν τους νέους να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους» ανέφερε ο Τζον Μπράιτ.

Φορέματα εποχής από τη σειρά «Downtown Abbey», κοστούμια που φορούσαν ο Τομ Χάρντι και ο Πολ Άντερσον στο «Peaky Blinders» και τουαλέτα που σχεδίασε ο Τομ Ραντ για την Ελίζαμπεθ Τέιλορ στην ταινία «The Young Toscanini» του 1988 και δημιουργία για τον ρόλο της Τζούλι Άντριους ως Βικτόρια Γκραντ στην ταινία «Victor Victoria» του 1982 πωλούνται διαδικτυακά από σήμερα έως τις 10 Μαρτίου από τον οίκο Kerry Taylor Auctions και με φυσική παρουσία στις 4 Μαρτίου στο Λονδίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

