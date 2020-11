Ο βρετανός ηθοποιός Ντέιβ Πράουζ, ο οποίος ενσάρκωσε τον ρόλο του Νταρθ Βέιντερ στην πρώτη τριλογία του «Πολέμου των Άστρων», πέθανε χθες, Σάββατο, το πρωί σε ηλικία 85 ετών, ανακοίνωσε σήμερα ο πράκτοράς του, ο Τόμας Μπάουινγκτον.

«Με μεγάλη θλίψη σας ανακοινώνουμε πως ο πελάτης μας Ντέιβ Πράουζ πέθανε χθες (Σάββατο) το πρωί σε ηλικία 85 ετών, έγραψε ο Μπάουινγκτον στο Facebook.

«Είθε η Δύναμη να είναι μαζί του για πάντα!», δήλωσε ο καλλιτεχνικός πράκτορας στο BBC και έκανε λόγο για μια «αληθινά και βαθιά σπαρακτική απώλεια για εμάς και για εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο».

Αρσιβαρίστας που έγινε ηθοποιός, ο Ντέιβ Πράουζ είχε πάρει τον ρόλο χάρη στο παράστημά του --ήταν σχεδόν 2 μέτρα ψηλός (1,98μ.)--, όμως επειδή η έντονη προφορά του (καταγόταν από το Μπρίστολ της δυτικής Αγγλίας) δεν θεωρήθηκε κατάλληλη, η φωνή του Νταρθ Βέιντερ ήταν αυτή του Τζέιμς Ερλ Τζόουνς.

Ως αρσιβαρίστας, είχε εκπροσωπήσει την Αγγλία στους Αγώνες της Κοινοπολιτείας στην αρχή των χρόνων του 1960, πριν στραφεί στην καριέρα του ηθοποιού.

I am very sad to hear of the passing of Darth Vader himself, Dave Prowse.

Star Wars and Vader would not have been the same without this man.

My respects go to his family during this time. He is now one with the force. ❤️

RIP and thank you for your performance. 1935-2020 pic.twitter.com/au7CY23ouN