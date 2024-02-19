Pepper Church Sessions με τους 33 lovers

Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει για 8η χρονιά τα Pepper Church Sessions! Ατμοσφαιρικές συναυλίες στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, στο κέντρο της Αθήνας, παρέα με ωραία μουσική αλλά και το πιο ασυνήθιστο τζιν, το Hendrick’s.

Τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου στις 20.30, ο Pepper 96.6 υποδέχεται τους 33 Lovers, το «πνευματικό παιδί» του τραγουδιστή, τραγουδοποιού και πολυοργανίστα Stratos Kiris (Κύρης).

Το καλοκαίρι του 2022 ηχογράφησαν το πρώτο τους album με τίτλο «Ghost Flower», στο σαλόνι του Βασίλη Νισσόπουλου, αγκαλιάζοντας μια indie pop, lo-fi αισθητική.

Το «Ghost Flower» κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2023 από την Inner Ear και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, κερδίζοντας μια θέση στους καλύτερους δίσκους της χρονιάς.

Η live μπάντα αποτελείται από τους:

Stratos Kiris: φωνή/ κιθάρα

Bipolia: κιθάρα/ φωνητικά

Dimitris Vendourakis: πλήκτρα

Nikos Kollias: μπάσο

Sotiris Ntouvas: ντραμς

Συντονιστείτε στον Pepper 96.6 και κερδίστε προσκλήσεις!

Ραντεβού στα Pepper Church Sessions!

Ακολουθήστε τον Pepper 96,6 στα social media:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/RadioPepper/timeline/

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/pepper96.6/

TIKTOK: https://www.tiktok.com/@radiopepper966



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.