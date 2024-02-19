Γιώργος Λάνθιμος: Θα σκηνοθετήσει το remake του κορεατικού «Save the Green Planet!»

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του περιοδικού «Variety», ο Γιώργος Λάνθιμος θα συνεργαστεί ξανά με την Element Pictures για το ριμέικ της νοτιοκορεατικής κωμωδίας φαντασίας «Save the Green Planet».

Ο Έλληνας σκηνοθέτης, ο οποίος αυτή τη στιγμή απολαμβάνει την επιτυχία του Poor Things – που είναι υποψήφιο για 11 Όσκαρ και μόλις κέρδισε πέντε BAFTA (συμπεριλαμβανομένου του βραβείου καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για την Emma Stone) – αναμένεται να ξεκινήσει τα γυρίσματα της ταινίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νέα Υόρκη αυτό το καλοκαίρι.

Πρόκειται για μια εκκεντρική μαύρη κωμωδία με πρωταγωνιστή έναν απογοητευμένο νεαρό άνδρα που συλλαμβάνει και βασανίζει έναν επιχειρηματία, τον οποίο θεωρεί μέρος μιας εξωγήινης εισβολής. Ακολουθεί μια μάχη του μυαλού μεταξύ του απαγωγέα, της αφοσιωμένης φίλης του, του επιχειρηματία και ενός ιδιωτικού ντετέκτιβ.

Yorgos Lanthimos Sets Remake of Korean Fantasy Film 'Save the Green Planet' With 'Poor Things' Producer Element Pictures (EXCLUSIVE) https://t.co/0IlDNJJQzx — Variety (@Variety) February 19, 2024

Η πρωτότυπη νοτιοκορεατική ταινία σκηνοθετήθηκε από τον Jang Joon-hwan το 2003 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία σε διεθνή φεστιβάλ στο Bucheon, το Μπουένος Άιρες και τις Βρυξέλλες, και σε αγορές όπως το Ρότερνταμ, το Τόκιο Filmex και η Μόσχα. Χάρισε επίσης στον Jang το βραβείο Golden Bell Award για τον καλύτερο νέο σκηνοθέτη στην Κορέα το 2003.

