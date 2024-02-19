Για ακόμα μία Κυριακή το Survivor κέρδισε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού τερματίζοντας πρώτο στη ζώνη του τόσο στο γενικό σύνολο του κοινού όσο και στο δυναμικό κοινό με ποσοστά 20,6% και 18% αντίστοιχα.

Δείτε το trailer:

Μετά την ήττα τους στο αγώνισμα για το έπαθλο επικοινωνίας οι Μπλε αποφάσισαν να κάνουν μία τελετή… εξαγνισμού για να επανέλθουν στις νίκες και παρά τη χιουμοριστική τους διάθεση φάνηκε η πρακτική τους να πιάνει τόπο! Στο πρώτο αγώνισμα ασυλίας ενώ αρχικά φάνηκε πως οι Κόκκινοι με coach τον Αλέξη Παππά θα πάρουν τη νίκη, οι Μπλε κατάφεραν να ανατρέψουν το σκορ και να πάνε σχετικά ήρεμοι στο Συμβούλιο του νησιού. Εκεί οι Κόκκινοι έδωσαν ως πρώτο υποψήφιο της εβδομάδας τον Θοδωρή Τουρκογεώργο.

Απόψε οι δύο ομάδες έρχονται με ανεβασμένη διάθεση για τον δεύτερο αγώνα ασυλίας με μία δυναμική που αποδεικνύει το πόσο πολύ θέλουν τη νίκη. Απολαυστικές ανατροπές και συγκλονιστικά ματσαρίσματα σε ένα αγώνισμα που κρίνεται στα flag race.

Πηγή: skai.gr

