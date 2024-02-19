Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor 2024: Οι ανατροπές συνεχίζονται στο δεύτερο αγώνισμα ασυλίας - Δείτε το trailer

Απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

kokkinoi

Για ακόμα μία Κυριακή το Survivor κέρδισε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού τερματίζοντας πρώτο στη ζώνη του τόσο στο γενικό σύνολο του κοινού όσο και στο δυναμικό κοινό με ποσοστά 20,6% και 18% αντίστοιχα.

Δείτε το trailer:

Μετά την ήττα τους στο αγώνισμα για το έπαθλο επικοινωνίας οι Μπλε αποφάσισαν να κάνουν μία τελετή… εξαγνισμού για να επανέλθουν στις νίκες και παρά τη χιουμοριστική τους διάθεση φάνηκε η πρακτική τους να πιάνει τόπο! Στο πρώτο αγώνισμα ασυλίας ενώ αρχικά φάνηκε πως οι Κόκκινοι με coach τον Αλέξη Παππά θα πάρουν τη νίκη, οι Μπλε κατάφεραν να ανατρέψουν το σκορ και να πάνε σχετικά ήρεμοι στο Συμβούλιο του νησιού. Εκεί οι Κόκκινοι έδωσαν ως πρώτο υποψήφιο της εβδομάδας τον Θοδωρή Τουρκογεώργο.  

mple

Απόψε οι δύο ομάδες έρχονται με ανεβασμένη διάθεση για τον δεύτερο αγώνα ασυλίας με μία δυναμική που αποδεικνύει το πόσο πολύ θέλουν τη νίκη. Απολαυστικές ανατροπές και συγκλονιστικά ματσαρίσματα σε ένα αγώνισμα που κρίνεται στα flag race.

kokkinoi

mple

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Survivor 2024 SkaitvGR ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ TV
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
72 0 Bookmark